Gabriela Guillén, dolida con Bertín Osborne, se escapa a las playas de Huelva

Gabriela Guillén ha decidido darse un respiro en medio de la vorágine personal y mediática que está viviendo desde que se conociera que está esperando el que será el sexto hijo de Bertín Osborne. Tras tener que acudir a urgencias por una bajada de tensión ha viajado a la costa de Huelva para descansar en la playa. Allí ha disfrutado de paseos por la orilla de mar, baños de sol y refrescantes chapuzones, según se puede observar en las fotos publicadas en exclusiva por la revista 'Semana'. Mientras, Bertín ni está si se le espera. De hecho, Gabriela ha aclarado que «no se ha preocupado, no ha estado pendiente».

«Le llamé cuando estuve ingresada y fui al hospital. Estaba realizando un masaje con madera y mi clienta es testigo. Ella me asistió, estuvo conmigo bastante tiempo y estoy muy agradecida. Luego fui a urgencias… le llamé a él con la intención de contárselo y contarle qué tal el bebé. No recibí noticias de él, no sé que le está pasando. No tengo contacto con él», ha asegurado.

«Yo me había creído todo lo que me había dicho», ha afirmado. «Estuve con esta persona bastante tiempo, quizás no era una relación convencional como todo el mundo piensa, pero no soy cualquiera, una más, ni una amante, ni una amiga especial, ni un rollete», ha estallado. «Me he quedado embarazada de una persona con la que he estado mucho tiempo», ha subrayado a la vez que ha lamentado que todo el sufrimiento que está viviendo «mi bebé lo percibe».