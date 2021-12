Froilán sale con otra chica cuando se decía que volvía con Torres

as

En los últimos meses los rumores sobre que Froilán de Marichalar y Mar Torres se estarían dando una segunda oportunidad no han dejado de sonar con fuerza. Unas imágenes en las que aparecían los dos abrazados parecían venir a confirmar esa información. Sin embargo, la sorpresa ha llegado con las últimas fotografías publicadas del nieto del rey emérito. En ellas aparece muy cariñoso con una joven, disfrutando de la noche madrileña.

El sobrino de Felipe VI disfruta de la fiesta en la capital acompañado por un grupo de amigos entre los que llama la atención la presencia de una chica morena con la que bromea y a la que abraza. Una mujer que no es Mar Torres, porque la 'influencer' está pasando unos días en México. Con vaqueros, sudadera, llamativas zapatillas de deporte y gorra, Froilán pasea junto a su amiga con total naturalidad y no duda en coquetear con ella ajeno a lo que apuntan los objetivos de los paparazis.

Unas imágenes que, de ser verdad la reconciliación con Mar Torres, no harán ninguna gracia a la 'influencer'. Ninguno ha confirmado el posible regreso, pero en los últimos tiempos se les había visto salir juntos a comer o a cenar a algunos de los restaurantes de moda de Madrid y dedicarse gestos de complicidad. Al ser preguntada, Mar no ha querido dar explicaciones, pero sí ha dejado caer afirmaciones que hacían pensar que podían estar juntos. «No puedo decir de esta agua no beberé porque Felipe se ha portado muy bien conmigo», afirmaba la heredera de El Pozo. «Siempre estoy abierta al amor», aseguraba.

«Nos apoyamos mucho»

En el estreno del documental 'Medjugorge', se pronunció en el mismo sentido: «Nos apoyamos muchísimo en todo. Hemos estado mucho tiempo de noviazgo y tenemos muy buena relación. Conmigo se ha portado muy bien. Siempre se ha preocupado por mí». Mar Torres y Froilán se conocieron en 2015 en el internado de Sigüenza donde los dos estudiaban e intentaban reconducir sus estudios. Fue la propia Mar la que contó que los dos jóvenes se buscaban en los recreos para poder pasar un rato juntos. Desde entonces, su noviazgo estuvo lleno de altibajos propios de la juventud de los protagonistas.

En 2017 hacían oficial la relación y poco después rompían por primera vez. Al parecer, la presión mediática fue demasiado para la 'influencer' que decidió tomar distancia. Sin embargo, solo estuvieron separados unos meses y continuaron de nuevo con su romance hasta que en 2020 llegó la ruptura definitiva, después de un 2019 repleto de idas y venidas.

Desde entonces, los dos han seguido caminos separados. De él hemos sabido sobre sus numerosas y sonadas juergas. Ella ha vivido una doble transformación. De un lado la física, por los retoques estéticos, y de otro, la interior, con una fe renovada que la ha llevado a intentar reconducir su imagen, más discreta y sosegada en la actualidad.