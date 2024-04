Fedez se emociona al hablar por primera vez de su ruptura con Chiara Ferragni

Fedez ha concedido una entrevista al programa 'Belve', de Rai 2, en la que por primera vez ha hablado sobre su ruptura con Chiara Ferragni después de seis años juntos. El rapero ha querido aclarar los motivos de su separación y se ha emocionado hasta las lágrimas al relatar sus vivencias. «Chiara y yo hemos pasado por muchos momentos difíciles. Mi enfermedad… Han sido tres años muy complicados y lamentablemente no aguantamos», ha expresado, al tiempo que ha reconocido que, si bien el escándalo protagonizado por la madre de sus hijos conocido como pandorogate sí hizo mella en su matrimonio, este no fue el motivo de su separación.

En todo caso, si alguien pesaba que el músico iba a arremeter contra la influencer y empresaria, nada más lejos de la realidad ya que para él «siempre seguirá siendo la mujer más importante de mi vida, pase lo que pase».

Fedez tampoco ha eludido lo rumores de infidelidad. «Me hace reír. Hasta que me casé decían que era gay, pero cuando me separo, entonces me gustan las mujeres. Me sorprende la ligereza con la que se habla del tema», ha reflexionado. «Hay rumores de que he estado con una chica, pero, ¿con qué ligereza se le llama rompehogares?», ha preguntado durante la entrevista en la que también ha hecho un repaso de su difícil adolescencia, cuando sufrió bullying e incluso llegó a intentar suicidarse a los 18 años debido al consumo de sustancias.