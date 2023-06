Fabiola Martínez, a corazón abierto: «Tuve una pareja que amenazó con matarme»

Joaquina Dueñas Madrid Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Fabiola Martínez ha concedido a la revista 'Lecturas' una entrevista en la que desvela algunos de los detalles más íntimos y duros de su biografía, como los malos tratos que vivió con una de sus parejas. «Tenía problemas con el alcohol y las drogas. Una vez me cogió del cuello, me dijo que me iba a matar», ha recordado. «Dos meses después de romper con él supe que acabó en la cárcel por abusar de una de sus hijas», explica. De hecho, asegura que «no he tenido una vida fácil. Igual es que tengo un imán… Bertín es la relación más normal que he tenido en mi vida».

La colaboradora de 'Y ahora Sonsoles' quiere dejar atrás el sambenito de 'exesposa de' y que la gente la conozca como es realmente. «Opinar sobre los temas que tratamos me da esa oportunidad de que la gente sepa cómo pienso, cómo soy. Cuesta un poco que la gente te quite la etiqueta, me tienen encasillada», asegura. En este sentido, considera que el público la ve como «una mujer clásica que está a la sombra de su marido», algo que quiere que deje de ser así. De hecho, explica que recibe comentarios en sus redes sociales de gente que se sorprende al verla hacer bailes sensuales. Y es que, aunque admite que es popular gracias a haber sido la pareja de Bertín Osborne, también lamenta que ser la ex de, aunque no le pesa, «me sigue limitando». Incluso asegura que todavía hay gente que le anima a volver con el padre de sus hijos o que le dice que no cree en el amor desde su ruptura que fue hace ya dos años y medio. Fabiola también relata varios capítulos de su vida, como su difícil infancia en la que vivía en casa de su abuela en Marcaibo, donde no tenían ni agua. Ella era la mayor de los primos por parte de madre y desde bien pequeña se encargaba de los menores cambiando pañales y dando biberones. Una experiencia que la convirtió en una mujer autosuficiente y decidida, incluso en cierto grado agresiva, ya que también tuvo que lidiar con situaciones difíciles. «Yo siempre he sido muy delgada, muy alta, me molestaban mucho y en muchas situaciones tuve que aprender a defenderme. Siempre he dicho que tengo mucho carácter y que soy más agresiva de lo que la gente se puede pensar», ha dicho. Sin embargo, junto a Bertín decidió no mostrarse como realmente es. «Creía que era lo que él quería», ha afirmado, aunque subraya que su exmarido jamás le pidió que se comportara de una determinada manera. «En el fondo creo que la gran mayoría de las mujeres, en algún momento, nos sacrificamos para dejar que los demás brillen o se sientan cómodos o que no piensen que somos una amenaza», reflexiona. Una entrevista con la que deja claro que quiere dar a conocer su verdadero yo aunque siempre estará ligada a Bertín con quien tiene dos hijos.

Temas

Bertín Osborne