Expectación ante el reencuentro de los duques de Sussex con la familia real

La celebración de los 70 años en el trono de la reina Isabel II ha conseguido lo que parecía imposible, el regreso a la vida pública de los duques de Sussex junto a la familia real británica. Hace casi dos años y medio, el príncipe Harry y su mujer Meghan Markle cruzaron el océano para instalarse en Estados Unidos, apartándose de manera definitiva de sus obligaciones institucionales. Desde entonces, pandemia mediante, no han regresado juntos a Reino Unido, aunque Harry sí que volvió para despedirse de su abuelo, el duque de Edimburgo que falleció en abril del año pasado al filo de los cien años, y para inaugurar una estatua en memoria de su madre Lady Di en julio.

Las celebraciones están programadas entre el 2 y el 5 de junio y, aunque los duques de Sussex quieren mantener un perfil bajo para no robar protagonismo a la soberana, será imposible evitar que los focos se centren en ellos en lo que será su regreso a los actos oficiales. Donde no podremos verlos será en el balcón del palacio de Buckingham durante el Trooping the Colour del día 2 de junio, cita a la que tampoco acudirá el príncipe Andrés, después de los escándalos en los que se ha visto envuelto. Así, el día 3 será la primera aparición de la familia al completo. Al día siguiente tendrá lugar el Derby de Epson en lo que se espera sea la presentación en sociedad de la pequeña Lilibet, la hija menor de Harry y de Meghan a la que la familia tampoco conoce en persona.

También ha trascendido es que los Sussex se alojarán en Frogmore Cottage, su antiguo hogar antes de que se alejaran del amparo de Buckingham. Una casa que se encuentra cerca del castillo de Windsor, actual residencia de la reina.

Dados los problemas de movilidad de Isabel II, no se conoce con detalle cómo será su participación en cada una de las actividades programadas. Lo que sí se sabe es que entre los deseos de la soberna para estos días de festejos está que el reencuentro sirva para que la familia estreche lazos y deje atrás las diferencias de cara a la sucesión al trono.