Eugenia Osborne «hundida» por las críticas en Instagram

Eugenia Osborne ha enviado un preocupante mensaje a sus seguidores después de recibir numerosos comentarios negativos por una de sus últimas publicaciones. La hija de Bertín se sumó al reto de maquillarse pecas utilizando un trozo de brócoli y fueron muchos quienes la criticaron, lo que provocó que decidiera dar un golpe en la mesa y contar cómo le hacían sentir los comentarios «dañinos». «Si todas las personas (y me da pena ver que la mayoría son mujeres) que me han dejado comentarios negativos e incluso insultantes tenían la intención de hundirme hoy, les doy la enhorabuena porque ¡lo han conseguido!», publicaba en sus stories.

Eugenia Osborne suele mostrar rutinas de belleza en su perfil y esta vez quiso sumarse a una tendencia diferente que muchas influencers están llevando a cabo en esta red social pero el resultado no fue el esperado. «Normalmente, a los comentarios dañinos no les hago ni caso porque si lo hiciera acabaría con una depresión (hay gente ahí fuera muy cruel, sin empatía, tóxica y maleducada) pero supongo que hoy me cogen cansada física y emocionalmente», explicaba para reiterar que esta vez sí, habían logrado hacer mella en su ánimo. Una publicación que también ha recibido el apoyo de muchas de sus seguidoras que han invitado a quien no esté contenta con las publicaciones de la influencer a dejar de seguir su perfil.