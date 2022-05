La estricta dieta con la que Santiago Segura ha perdido 40 kilos

El cambio físico que se puede apreciar en Santiago Segura en el papel que realiza en las películas de Torrente y sus apariciones públicas posteriores es muy sorprendente. El actor, como confesó hace unos meses en 'El Hormiguero', ha seguido una estricta dieta que le ha permitido perder alrededor de 40 kilos y presentar en este momento un gran estado físico.

«Estaba hecho una bola. Pesaba 40 kilos más que ahora. Y que conste que me cuesta mantenerme. Sufro porque me gusta comer y me tengo que reprimir en muchas ocasiones», explicó Segura, que también señaló cuál fue la clave para lograrlo: «Por la calle, las señoras me preguntan con entusiasmo que cuál es mi dieta milagrosa y se quedan desconcertadas cuando les digo que comer muy poco y hacer mucho ejercicio».

El personaje que interpreta en 'Torrente' le ha exigido en muchas ocasiones tener que ganar algunos kilos que posteriormente ha tenido que perder. «He estado en 116 kilos y de repente he bajado a 80. En la última película de Torrente solo gané 15 kilos porque me daba pereza perderlos. Luego me costó perder los 15 más que 30 cuando era joven».

El secreto del cambio físico

El intérprete también desveló la hoja de ruta que siguió para lograr tal cambio físico: «No se lo recomiendo a nadie, pero, sí , yo hago ayuno intermitente de 18 o 36 horas». Una dieta dura, que exige estar mucho tiempo sin ingerir alimentos y que no todo el mundo es capaz de soportar.

Para él, el organismo está preparado para hacerlo ya que en la prehistoria «el hombre comía lo que cazaba y luego estaba varios días sin comer, aunque no es recomendable para todos».

Otros famosos siguen esta dieta

Muchos famosos han confesado seguir también este tipo de dieta, como la actriz española Elsa Pataky, aunque otras como Jennifer Aniston han optado por otro tipo de dietas como la 'dieta bebé'.