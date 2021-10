Emma Stone y Dave McCary, padres de su primer hijo

Emma Stone y Dave McCary están convirtiendo estos complejos meses de pandemia mundial en memorables ya que se están sucediendo algunos de los acontecimientos más memorables de su vida en común. Mientras el septiembre de 2020 contraían matrimonio, el pasado 13 de marzo daban la bienvenida al mundo a su primer hijo en común, según avanzaba la revista TMZ en exclusiva. La actriz y el humorista forman una de las parejas más herméticas del panorama artístico estadounidense. De hecho, han llevado el embarazo en la más estricta intimidad. Tanto es así que solo a principios de enero se destapó la posibilidad de que la actriz estuviera en estado de buena esperanza gracias a una fotografía publicada en un medio británico en la que se la veía en avanzado estado de gestación.

Respecto al nacimiento, apenas ha trascendido información. No se sabe si es niño o niña ni el nombre del bebé, aunque parece que tanto la madre como el recién nacido están bien. Sin embargo, gestionan su vida privada con naturalidad aunque hayan logrado que, en general, no trascienda su día a día y no tienen problema en anunciar en sus redes sociales algunos de sus acontecimientos personales (en las de él, ya que ella no cuenta con ninguna). De hecho, era McCary quien en diciembre de 2019 anunciaba el compromiso de la pareja con una foto de los dos muy sonrientes en la que ella muestra un elegante anillo.

Se conocieron en 2016 cuando la intérprete acudió al programa en el que trabaja él, 'Saturday Night Live', al poco comenzaron su relación que siempre han llevado alejada de los focos mediáticos a pesar de la popularidad de ambos. Cuando se les ve, suele ser realizando actividades cotidianas como cualquier pareja, paseando por Nueva York, saliendo a cenar o acudiendo a partidos de baloncesto.

Antes de su relación con el humorista americano, trascendió la que la actriz tuvo con Andrew Garfield, también actor, conocido por su interpretación de Spiderman. Un romance que duró cinco años, hasta que en 2015 se confirmó su ruptura. La joven, cuyo nombre real es Emily Jean Stone, saltó a la fama, precisamente por ser la novia de Spiderman en la ficción. Después llegarían rutilantes éxitos como 'La La Land', donde desempeñaba el papel protagonista por el que ganó un Oscar, un Bafta y un Globo de Oro a la mejor actriz, convirtiéndose en una de las intérpretes más cotizadas.

Lo de su cambio de nombre resulta ser una historia curiosa que ella misma relató en una visita al programa de Jimmy Fallon. Parece ser que en su adolescencia era una gran seguidora de la banda Spice Girls, una admiración que le llevó a cambiar su nombre por el de una de sus componentes, Emma, que, además, era el más similar fonéticamente a su Emily original.