Elon Musk confiesa que tiene síndrome de Asperger

Siempre se ha hecho el retrato de la infancia de Elon Musk como la de un niño solitario que vivió años difíciles. Por un lado, se crio con su padre al que ha descrito con duras palabras como un hombre cruel. «No tienes idea de lo malo que es. Ha cometido prácticamente cualquier delito que se te ocurra. Prácticamente cualquier maldad que se te pueda pasar por la mente, la hizo», llegaba a asegurar en una entrevista a la revista Rolling Storne. Por otro, fue víctima de bullying por parte de sus compañeros de colegio. Estudioso e introspectivo, con destellos de genialidad, el multimillonario empresario acaba de confesar que tiene síndrome de Asperger. Lo hizo en el programa de máxima audiencia estadounidense 'Saturday Night Live'.

El síndrome de Asperger es un trastorno que se incluye dentro del espectro autista y que afecta especialmente a las interacciones sociales, a la comunicación verbal y no verbal, así como a la capacidad para entender matices del lenguaje como el sarcasmo. Habitualmente son personas a las que les cuesta adaptarse a los cambios, bastante inflexibles en sus pensamientos y suelen tener intereses muy focalizados e intensos. Esa capacidad de concentración en ámbitos de estudio muy específicos hace que puedan ser auténticos expertos en sus campos de trabajo. Otros rostros conocidos diagnosticados de este síndrome son los actores Anthony Hopkins y Keanu Reeves, la activista Greta Thumberg o el también multimillonario Bill Gates.

Pero esta no fue la única consecuencia de su aparición en el programa de entretenimiento nocturno. Durante su monólogo de presentación no dudó en reírse de sí mismo, de su tono de voz monótono y de sus ocurrencias, tanto que reconoció: «Miren, sé que a veces digo o escribo en redes sociales cosas extrañas, pero es simplemente como funciona mi cerebro. A cualquiera que le haya ofendido, solo quiero decir: he inventado los coches eléctricos y estoy enviando gente a Marte en un cohete, ¿pensaban que iba a ser un tipo normal y relajado?».

Y tan cierto es eso de que crea revuelo con sus afirmaciones que la criptomoneda dogecoin, creada en 2013, que llegó a tener un valor de 74 centavos de dólar en la mañana del sábado, descendió hasta los 40 centavos después de que el visionario hiciera una serie de comentarios al respecto. Entre otras cosas, dijo que era «un timo», aunque también comentó que su valor iba a ir a «la Luna» y que era «el futuro de las divisas». Aunque su último movimiento supuso la caída de esta criptomoneda en cerca del 30%, los seguidores del magnate han logrado que su valor aumentara un 11.000% solo en lo que va de año gracias a su defensa. Las bromas en torno a la dogecoin continuaron cuando apareció la madre del creador de Tesla con motivo de la celebración del Día de la Madre en Estados Unidos y le dijo a su hijo que esperaba que su regalo no fuera precisamente una de esas monedas virtuales.