Elena Furiase y Gonzalo Sierra esperan su segundo hijo

Elena Furiase no ha ocultado nunca su deseo de volver a ser madre después del nacimiento de su primer hijo junto a Gonzalo Sierra, Noah, el 12 de octubre de 2018. Ahora, la pareja ha decidido anunciar su nueva paternidad en la revista Hola, en la que explican que la hija de Lolita ha superado ya el primer trimestre de gestación. Y es que las primeras doce semanas de embarazo son las más delicadas por lo que hasta ahora no se han decidido a hacerlo público. Sin embargo, todavía es pronto para saber si será niño o niña.

La familia está encantada con la llegada de un nuevo miembro este 2022 y estrenan el año con esta gran noticia que sí han podido llevar con discreción hasta ahora, al contrario de lo que sucedió en su primer embarazo. Y es que, antes de que ella lo comunicara en primera persona, el programa 'Sálvame' consiguió adelantarse. En cualquier caso, no empañó el nacimiento del pequeño Noah que hace las delicias de su abuela. A buen seguro que el próximo nacimiento ha sido muy bien recibido por Lolita que se encontraba delicada de salud. Una bronquitis ha hecho que no haya podido acudir a las últimas grabaciones del programa 'Tu cara me suena' en el que ejerce como jurado.

Elena y Gonzalo se casaron el pasado septiembre en Vejer de la Frontera, rodeados de familiares y amigos. Un enlace lleno de arte cuyos detalles pudimos ver en la misma revista que ahora cuenta su embarazo. Como a otras tantas parejas, el coronavirus hizo que tuvieran que retrasar el momento aunque la espera valió la pena y pudimos ver a todos los Flores pletóricos en un momento tan especial e íntimo. La boda de la nieta de Lola Flores estuvo muy alejada de la de sus padres en Marbella y se celebró en una finca privada es esta ciudad gaditana, lejos de los ojos de curiosos y admiradores. Nada que ver con el multitudinario enlace de Lolita y Guillermo Furiase en el que se congregaron miles de personas y en el que la faraona pronunció sus recordadas palabras: «Si me queréis, irse».