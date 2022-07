Edurne suspende su gira por problemas de salud

Hace varias semanas, Edurne ya avisaba de que tenía algunos problemas en la voz por los que tenía que cuidarse. Ahora, al no tener mejoría, ha tenido que tomar una difícil decisión. La cantante ha anunciado a través de sus redes sociales que tendrá que retirarse temporalmente de los escenarios para hacer reposo vocal absoluto. Así se lo ha comunicado a sus seguidores: «Hola a todos. Hace más o menos un mes os conté que estaba un poco regular de la voz y me habían mandado reposo vocal sin cantar unas semanas…», comenzaba. «He intentado compaginar el trabajo que tenía, sin cantar, pero desgraciadamente no he podido recuperarme», seguía explicando.

Ante esta situación ha decidido dar un paso más para procurar reponerse completamente: «Junto con mi equipo, hemos tomado la decisión de cancelar todo lo que tengo en estas tres semanas y guardar un reposo vocal absoluto hasta agosto para poder recuperarme al 100%».

«Quiero volver a la gira más fuerte que nunca, estoy deseando veros y que cantemos y bailemos juntos», ha dicho a sus seguidores a la vez que les ha agradecido su comprensión, su apoyo y «por todo el cariño que me dais siempre», ha terminado.

Tras el anuncio de su parón temporal, ha recibido numerosos comentarios de ánimo. Entre los más destacados, el de su marido, el portero David De Gea que no ha dudado en mostrarle su apoyo incondicional con un 'Te quiero'. También desde el programa en el que participa como jurado, 'Got Talent' le deseaban una pronta recuperación. Precisamente ha estado grabando la última temporada de este concurso de talentos cuyo rodaje comenzó el pasado 17 de junio. También su presentador, Santi Millán, le ha escrito: «Cuídate mucho». Junto a él, compañeras de profesión como Mónica Naranjo, Chenoa o Iñaki Urrutia que bromea con ella preguntándole: «¿Necesitas sustituto/a? Tampoco faltan las palabras de su amiga, la actriz Paula Echevarría: «En nada estarás a tope, ya verás».

El pasado 8 de junio fue la primera vez que la artista tuvo que descansar unos días. En aquel momento también lo anunciaba a través de las redes: «Hola mi gente. Gracias por la acogida del anterior post donde os contaba que muy pronto tengo canción nueva… Tengo que contaros que el otro día, tras el concierto de 'Dial Únicos' me encontraba un poco regular y el médico me ha pedido unas semanas de reposo vocal sin cantar así que, lamentablemente, tengo que cancelar los dos conciertos de este finde. Me da mucha pena pero prometo intentar retomarlos muy pronto. Mientras tanto, voy a hacer mucho caso a los expertos. En dos semanas estoy como nueva». Sin embargo, parece que no ha podido ser y ha tenido que redoblar su descanso vocal. Entonces fue Getafe, ahora es el Isla Bonita Love Festival en Santa Cruz de la Palma, donde tenía previsto actuar a finales de mes, el que se queda sin su presencia.