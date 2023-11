Edmundo Arrocet, sobre María Teresa Campos: «Me fue queriéndola»

La nueva temporada de 'Viajando con Chester' se ha estrenado con Risto Mejide entrevistando a Edmundo Arrocet. El cómico hizo un repaso de su vida, si bien los seis años junto a María Teresa Campos han copado gran parte del encuentro. Edmundo quiso aclarar algunos de los aspectos más polémicos de su relación con la comunicadora, como su ruptura o su relación con las hijas, Terelu y Carmen Borrego. Una vez más, desmintió categóricamente haber dejado a la periodista mediante un mensaje de WhatsApp y habló de la aparición de «omniscientes y omnipresentes» a su alrededor, «personas que yo había visto una vez en mi vida y que hablaban de nosotros como si hubieran estado viviendo con nosotros en la casa».

«Yo no dejé a Teresita por un mensaje, eso lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo. Se ha dicho que fue por un problema de infidelidades y eso no es verdad, yo nunca le fue infiel a ella. Nunca he hablado mal de Teresa y nunca lo haré», aclaró. Sobre el final, apuntó: «Esa noche le dije: 'Ha sido muy lindo estar contigo, pero me voy. Y que sepas que me voy queriéndote'. El resto de lo que pasó es un misterio. A la semana siguiente me encuentro que ha publicado un comunicado en el que finiquita la relación. Yo no lo hice, lo hizo ella. Y la publicó frente a toda España. La carta terminó con cualquier posibilidad de reconciliarnos».

Además, achacó a la mala relación con las hijas el que su romance con María Teresa se fuera disipando. Una enemistad que el humorista no termina de comprender porque, según afirmó, «yo le he dejado dinero a Teresita; yo le he dejado dinero a Terelu, dinero que me ha devuelto; yo le he conseguido trabajo al marido de Carmen; y le he conseguido trabajo a Alejandrita, ¿de eso no les interesa hablar?».

Es más, lamentó que las hijas de comunicadora hayan dicho en alguna ocasión que él le había causado sufrimiento a su madre. Cabe recordar en este sentido declaraciones como las de Carmen Borrego afirmando que «Edmundo es lo peor que le pasó a mi madre en la vida». «¿Quiénes son ellas para decir eso si la mamá decía que era feliz a mi lado? Al final tuve que dar una entrevista para contestar a todas las barbaridades que habían dicho de mí, si yo no me defiendo, ¿quién me va a defender?».

También ofreció las razones por las que no asistió al funeral de la popular periodista: «Yo estaba en Perú, tuve que volver a Chile por unos documentos. Si no, yo hubiese venido antes y me hubiese gustado estar aquí… No sé si hubiese ido al funeral, porque hubieran hablado mucho. Si voy o no voy, hubieran hablado mal». Además, recordó que «ya han pasado cuatro años desde que no estoy con ella».

En todo caso mantiene un buen recuerdo de su etapa junto a María Teresa de la que dice que «me fui queriéndola». «Yo la quería, yo he sido muy feliz con ella, me pasaba meses sin salir de su casa. Teníamos buena conversación, arreglábamos cosas de la casa», recordó. «Han pasado cuatro años que me están torturando y tengo que contar mi versión», se justificó, por eso destacó que le duele que «se hayan dicho cosas de mí que no son verdad».