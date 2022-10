Los duques de Sussex se reivindican con sus nuevas fotografías oficiales

El fotógrafo Misan Harriman ha compartido dos instantáneas de los duques de Sussex a modo de fotografías oficiales. Las imágenes fueron tomadas el pasado 5 de septiembre, apenas tres días antes del fallecimiento de Isabel II. El hecho no tendría más trascendencia si no fuera porque lo han hecho justo después de que saliera a la luz el retrato del rey Carlos III junto a la reina consorte, Camilla; el príncipe del Gales, Guillermo, y su mujer, Catalina. Una imagen que se interpretó como una presentación oficial de los nuevos 'Fab Four' (los cuatro fantásticos), nombre por el que eran conocidos los dos hijos de la princesa Diana junto a sus esposas antes del cisma familiar. La nueva imagen de la Familia Real británica parecía reforzar la alianza entre los cuatro y marcar distancia con el resto de sus allegados, muy especialmente con los duques de Sussex.

Ahora, son Harry y Meghan los que se reivindican. Las fotos se tomaron en su última visita a Europa, justo antes del discurso en el congreso One Young World, y su artífice es Misan Harriman, fotógrafo de famosos, y amigo de la familia. Él fue también el encargado de hacer la fotografía con la que anunciaron el embarazo de su segunda hija y el que retrató a la pequeña Lilibeth con motivo de su primer cumpleaños. Se trata de dos imágenes, una en blanco y negro y otra en color. En una de ellas se les ve de perfil mirando hacia el infinito y mientras él muestra un gesto serio, ella sonríe. En la otra, lo dos están de frente al objetivo y ella lleva un conjunto rojo intenso. En ambos casos, llama la atención que tienen las manos entrelazadas, mostrándose como un equipo fuertemente unido. Unas instantáneas que han sido hechas públicas una vez terminado el periodo de luto oficial por la muerte de la reina de Inglaterra y cuando la Familia Real británica ha retomado su agenda de actos oficiales, en los que los duques de Sussex ya no participan a petición propia.

Se trata de su respuesta tras haber quedado relegados prácticamente al ámbito privado en lo que a la monarquía se refiere. Algo que incluso se puede comprobar en la web oficial. Los enlaces que llevaban a las páginas sobre el hijo menor de Diana de Gales estaban a media altura y, tras la llegada al trono de Carlos III, han sido ubicados por debajo de la princesa Alexandra y de los duques de Gloucester (primos de Isabel II). Toda una declaración de intenciones.

Las fotos de Harry y de Meghan llegan a la vez que se habla de los cambios que el hermano menor de Guillermo quiere introducir en su biografía. Inicialmente se habló de que la idea era suavizarla para mejorar la relación familiar. Sin embargo, según ha confirmado el Daily Mirror a través de fuentes de la editorial, lo que haría sería endurecerlas. «Si de verdad creen que Harry se ha vuelto blando en los últimos tiempos se han confundido por completo. Solo hay que esperar a que el libro salga a la venta para que empiece a sacudir los cimientos de la monarquía», recoge. En la misma línea, se habla de retrasos en su serie de Netflix, cuyo estreno estaba previsto para final de año. Los rumores apuntan incluso a la posible cancelación del proyecto aunque desde la plataforma audiovisual han indicado al medio de entretenimiento 'Page Six' que siguen muy interesados en su conclusión para lanzarlo en diciembre. El nuevo desafío está solo comenzando.