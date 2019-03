De sangre y cera, homenaje a Los Nikis

«Todos los muñecos se han vuelto locos, se matan entre ellos con objetos rotos. Los hombres que están fuera lanzan dardos de estricnina, pero nada les afecta porque son de parafina». La letra entre satírica y gore del mítico tema Sangre en el Museo de Cera que Los Nikis tocaban en los delirantes años 80 vuelve a sonar ahora de la mano de Cintia Lund con arreglos electrónicos, un toque sofisticado y personalidad propia, pero sin perder la esencia de aquellos inconfundibles acordes.

La cantante y compositora, canaria de origen sueco, barajó primero otros cinco temas del grupo de Algete antes de decidirse por la canción que finalmente eligió. Con el vídeo de Sangre en el Museo de Cera que acaba de ver la luz cumple el propósito que tenía encomendado desde que en 2017 recibiera el Premio Pop-Eye a la artista revelación por su álbum de debut New York Anthem, editado por Subterfuge Records. Cada año la gala rinde homenaje a un grupo o a un músico determinado -en aquella ocasión eran Los Nikis- y se le pide a los premiados que hagar una versión a su elección a modo de tributo.

«Ahora que ya hemos lanzado el vídeo ya estoy más relajada, porque en los últimos meses he estado inmersa al cien por cien en el proyecto, primero rodándolo y luego editándolo», señala Cintia ante una taza humeante en un clásico café madrileño, también remozado y actualizado como el tema de Los Nikis, «porque es una responsabilidad muy fuerte, hay mucha gente involucrada y quería que saliera muy bien. No me podía poner a componer ni a hacer ninguna otra cosa hasta que no estuviera terminado», añade.

Está contenta con el resultado. «Es un vídeo bastante narrativo, con muchos guiños, con un desarrollo original, sabíamos que iba a funcionar», señala. No quiere dejar de destacar el trabajo del director, Fernando Martín Díez-Cabeza, que también ha dirigido sus anteriores vídeos. «Él aporta el concepto, la idea», expone, «tiene una gran sensibilidad y yo confío plenamente en su criterio. Fernando es siempre el primero al que le enseño lo que estoy haciendo, se puede decir que tenemos un tándem artístico».

Rodado en La Térmica de Málaga, donde Cintia ya había tocado para la directora de cine Isabel Coixet y para el dibujante de cómic Nazario en sendas presentaciones, es en sus propias palabras «el vídeo más ambicioso que hemos hecho hasta ahora» y recalca que todo ha sido «por amor al arte, porque no hay ninguna productora detrás, es un proyecto totalmente independiente en el que todo el mundo ha puesto mucho cariño. Ha sido un rodaje para recordar», concluye.

En Sangre en el Museo de Cera canta por primera vez en español -hasta ahora lo hacía en inglés o en sueco- y reconoce que su voz suena distinta, más grave, casi masculina, con cierto toque a lo Annie Lennox. «En la última edición del Pop-Eye el pasado mes de noviembre toque en directo una versión de En el río de Miguel Ríos solo a guitarra y voz, y también llamó la atención mi tono más grave», cuenta, «creo que tal vez en mi primer álbum no supe sacarle todo el partido a mi voz y ahora ya estoy sacándole más matices», añade.

Y en español también ha empezado a componer, a pesar de que cuando se sienta a escribir le sale de forma natural en inglés. «Me cuesta un poco más expresarme, pero quiero hacerlo, porque es mi idioma y noto que cuando canto en español en los directos conecto más con el público», señala. De hecho, nada más terminar el nuevo vídeo se metió de nuevo en estudio a grabar un tema cuyo título, Volcán, deja claro que va dedicado a la tierra que la vio nacer. «También le debo una canción a Madrid» -donde vive hace tres años tras pasar por Nueva York y Estocolmo-, «porque es donde se ha forjado mi carrera y donde me siento en casa, una ciudad cosmopolita y abierta en la siempre están pasando cosas interesantes», añade.