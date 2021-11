David Bisbal, positivo por coronavirus tras su gira por Estados Unidos

David Bisbal ha dado positivo en coronavirus tras volver a España tras una gira por Estados Unidos. Tras someterse a una prueba rápida de coronavirus para acudir a la 'La Voz Kids', el cantante almeriense ha anunciado que ha dado positivo, por lo que tendrá que guardar la correspondiente cuarentena hasta que el resultado de la prueba sea negativa.

«Ya estoy en España, pero a mi llegada a Madrid me hice un control sanitario para ir a 'La Voz Kids' y me detectaron Covid-19», ha declarado en un mensaje difundido a través de su cuenta de Instagram y en el que ha lamentado que soñaba «con otra llegada» a España.

Bisbal, que cerró la gira en un concierto en San José, lamentó que aún no ha podido reencontrarse con sus hijos y mujer. Aún así, según ha contado el mismo, se está recupando rápidamente y su carga viral, según los médicos, «es ya baja».

No obstante, hasta que no dé negativo el artista no puede recuperar su agenda de trabajo, por lo que se ha visto obligado a posponer el concierto que tenía previsto en Barcelona este fin de semana, que pasará al 25 de noviembre. Ese será, como ha declarado, «el último concierto de la gira».