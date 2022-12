Dani Martín se toma un descanso de la música: «Nos vemos en unos años»

«Nos vemos dentro de unos años. Sed felices». Con esta frase dentro de un sentido discurso publicado en sus redes sociales se ha despedido Dani Martín de los escenarios de manera indefinida. El músico ha argumentado que no va «seguir modas ni a modificar mi sonido para llegar a los Grammy. Prefiero conseguir los Grammy haciendo el reggaetón que hace Jorge Drexler y haciendo los duetos que hace él en sus discos, y seguir ese tipo de caminos orgánicos y sinceros». El que fuera vocalista de El Canto del loco asegura que en estos momentos, «pienso seguir siendo quien soy, y sólo voy a mejorar como persona».

El cantante ilustra su despedida con unos vídeos en los que se le puede ver saltando a la comba y actuando tanto en La Riviera como con la que fuera su banda y se abre a sus seguidores mientras repasa el que ha sido su recorrido profesional. Un vídeo en el que también hay espacio para sus fans con imágenes de algunos de ellos esperando para entrar a un concierto.

Soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarme y ser capaz de aprender a tocar un instrumento musical de manera que yo considere correcta. He aprendido a cantar y no hacerme daño en la garganta en estos últimos tiempos, pic.twitter.com/SjSltBEP5C Dani Martín (@_danielmartin_) December 9, 2022

«Soy una persona con tendencia a engordar, con ansiedad, con dificultad para concentrarme y ser capaz de aprender a tocar un instrumento musical de manera que considere correcta. He aprendido a cantar y no hacerme daño en la garganta en los últimos tiempos. Me tengo que aprender las cosas de memoria, tengo buen oído, me sé todo sobre el pop-rock español, no sé nada de técnica de audio, no sé producir un patrón de batería para una canción», enumera. «Tuve una banda de éxito. He escrito un montón de canciones que forman parte de la vida de algunas personas. Luego, me separé de mi banda y todo se ha ido convirtiendo en algo muy bonito», recuerda, al tiempo que hace un reconocimiento a sus admiradores al rememorar que en menos de dos meses vendió las entradas para el WiZink Center.

Dani Martín da «gracias por todo» y reconoce que «jamás pensé que pasara nada de lo que ha sucedido en esta gira» que ha terminado en La Rivera, algo que dice, era «necesario» para él. Para volver a convertirse en Daniel, «volver a la realidad». Y es que la estrella de la música quiere ser «el que habita en su sofá, el que bebe vino, el que juega al fútbol mal, pero le pone corazón». En resumen, «tocar tierra» después de haber conseguido entrar en el Olimpo de la música española, a pesar de lo cual, reconoce que todavía siente en ocasiones el síndrome del impostor.

«Hasta luego, hasta siempre, hasta cuando surja de verdad. Gracias. Blackout», termina el artista que está recibiendo miles de comentarios y reacciones de seguidores y amigos para los que sus canciones forman parte de la banda sonora de su vida.