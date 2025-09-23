Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo El Parlamento de Canarias apoya la creación de dos Estados: Palestina e Israel
Curro Romero. SUR

Curro Romero, ingresado por una neumonía

Las complicaciones respiratorias han llevado a su hospitalización de urgencia

Joaquina Dueñas

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:20

La salud de Curro Romero vuelve a tener en vilo a familiares, amigos y aficionados después de que haya tenido que ser ingresado de urgencia en el Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla por complicaciones respiratorias. El diestro se encuentra en observación a causa de una neumonía derivada del covid, enfermedad que estaba superando en buenas condiciones en su domicilio hasta su hospitalización en la madrugada del lunes.

Este es el tercer ingreso en lo que va de año del Faraón de Camas, que arrastra problemas de salud debido a su avanzada edad, 91 años. De momento, se desconocen los detalles de su estado, aunque parece que la infección estaría controlada. En todo caso, se espera que permanezca ingresado hasta su total recuperación antes de recibir el alta. Una vez más, su esposa y apoyo incondicional, Carmen Tello, permanece a su lado en todo momento.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio de Arenales, listo para duplicar sus zonas peatonales
  2. 2 El carnicero Ruymán, ante una pena de 24 años de cárcel por presuntamente asesinar a su suegra en San Mateo
  3. 3 El conflicto de las guaguas se recrudece con nuevos paros totales y el Cabildo de Gran Canaria baraja elevar los servicios mínimos
  4. 4 La Policía Canaria detiene a un joven por llevar 105 gramos de cocaína en su coche en Agüimes
  5. 5 Los comerciantes de Arucas temen echar el cierre por las obras: «Los clientes prefieren ir a comprar a la capital o a Teror»
  6. 6 Carolina Darias, ante la «reorganización» de un «gobierno en descomposición»
  7. 7 La Aemet da carpetazo al calor en Canarias y un meteorólogo sentencia el episodio: «Muy, muy raro...»
  8. 8 Unos 5.000 médicos están llamados a la huelga este martes en Canarias: claves de un conflicto
  9. 9 Sanidad apela a los médicos para que aborten una huelga «sin sentido»
  10. 10 Así será el módulo penitenciario del hospital Insular: sala de espera y cinco habitaciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Curro Romero, ingresado por una neumonía

Curro Romero, ingresado por una neumonía