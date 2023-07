Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz ya son papás. La presentadora y el chef han dado la bienvenida a su hija este viernes a las 04:15 horas, en el Hospital Montepríncipe de Madrid, donde ingresó la tarde del jueves. Según adelanta la revista Semana, Tanto la bebé como la madre se encuentran en perfectas condiciones tras un parto natural rápido y sin complicaciones.

Ni 17 horas han pasado desde que Pedroche publicase un mensaje dirigido a su bebé. «Miro mi cuerpo y no puedo estar más orgullosa del camino que hemos recorrido durante estos meses creando vida. Ahora ya estamos preparados para acompañarte a nacer hija mía. Ven cuando quieras, te estamos esperando». Y parece que surtió efecto y la pequeña se animó.

Parece ser que tal y como había anunciado Pedroche, el nacimiento ha sido mediante la técnica del hipnoparto, para la que ha necesitado clases de meditación. «Para mí no voy a tener contracciones, voy a tener olas uterinas. Viene la ola, la cojo y la surfeo. La naturaleza me da unos minutos para estar tranquila, relajarme, y luego coger otra ola. A lo mejor no me tengo que poner epidural», comentaba hace semanas.

Fuentes cercanas a la pareja han informado a la revista Semana que Pedroche se encuentra en una planta diferente a la de maternidad y que la han alojado en otra zona del hospital «para evitar filtraciones». Aunque está claro que de poco ha servido. Por el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado sobre el nacimiento de la pequeña en redes sociales, donde ambos son muy activos.

Se trata de la primera hija de Cristina Pedroche y Dabid Muñoz. La pareja se conoció en 2014 y se dieron el 'sí quiero' el 24 de octubre de 2015, cuando la presentadora tenía 26 años. Casi ocho años después de aquel día, han aumentado la familia.