Así es el conjunto de Chanel en el que Tamara Falcó se quiso «inspirar»

«Hay una alarma nacional, estás sin vestido de novia» le dijo Pablo Motos a Tamara Falcó el jueves durante su intervención en 'El Hormiguero'. Razón no le faltaba. Desde el pasado martes, día en el que Sophie et Voilà anunció para sorpresa de todos la disolución del acuerdo con la marquesa de Griñón para la confección de su vestido de novia como consecuencia del «incumplimiento contractual», no han parado las especulaciones, filtraciones y quinielas sobre el diseño en el que supuestamente Tamara Falcó se «inspiró».

No ha habido día sin un nuevo dato, sin una nueva polémica alrededor de los cuatro encuentros, el desarrollo de las pruebas de vestuario o detalles sobre el cruce de emails entre las partes implicadas, pero… ¿A qué creación se refería la firma vasca en su comunicado? ¿Qué características exigía la hija de Isabel Preysler para hacer peligrar la autoría original del diseño? ¿Pidió un modelo idéntico o apostó por introducir cambios sustanciales para no caer en un plagio? Este periódico te ofrece todos los datos del supuesto vestido de la discordia que propició la ruptura más mediática de los últimos tiempos. Ampliar OPCIÓN 1. Diseño de la colección de alta costura otoño-invierno 2014/2015 de Chanel RRSS Aunque este primer modelo reúne todas las características que hemos ido recopilando desde el pasado martes, hemos querido ampliar hasta cinco las opciones, con el objetivo de no errar. Cabe destacar que los cinco modelos pertenecen a la misma colección de alta costura y que tienen características globales similares. De hecho, al segundo diseño que nos han dirigido las pistas ha sido a este: Ampliar OPCIÓN 2. Diseño de la colección de alta costura otoño-invierno 2014/2015 de Chanel RRSS La pieza de la que Tamara Falcó se enamoró pertenecería a la colección de alta costura otoño-invierno 2014-2015 de Chanel. Una espléndida colección firmada por Karl Lagerfeld, y recordada por muchos expertos por su brillantez, sofisticación y originalidad. Y por lo tanto, unas creaciones absolutamente identificables por su singularidad y excepcionalidad, con un claro sello del 'Kaiser' y de la 'maison' francesa. Propuestas inspiradas en el Barroquismo a través de figuras estéticas de la arquitectura contemporánea, con siluetas 'oversize' y bordados metalizados. Ampliar OPCIÓN 3. Diseño de la colección de alta costura otoño-invierno 2014/2015 de Chanel RRSS Y he aquí las pistas más evidentes que nos han encaminado a presentaros estas propuestas: Sophie et Voilà es una firma que basa sus piezas en la arquitectura. De hecho, Sofía Arribas, directora creativa de la firma vasca, es arquitecta de formación. Además, es una marca experta en el tratamiento de los volúmenes, las siluetas amplias y la pureza en sus líneas. Y aunque en sus colecciones no imperan los bordados, sí sabemos de la presencia de una bordadora en las pruebas desarrolladas en Madrid por las filtraciones de los últimos días. ¿Qué datos se han ido desvelando? Al margen del nombre de la 'maison', hemos ido descubriendo características cada vez más concretas. Conocíamos el largo del vestido ('midi') gracias a un artículo publicado en La Vanguardia y corroborado por una intervención de Pilar Vidal, jefa de 'Gente' de ABC, en el programa 'Sálvame'. El escote cerrado evasé parecía otra cuestión confirmada. Iván García, colaborador del programa 'Ya Es Mediodía', descubría la presencia de una chaqueta en el estilismo de la discordia. Tamara Falcó, en su intervención en 'El Hormiguero', hablaba de volumen, mucho volumen. Y era Beatriz Cortázar, durante su participación en el programa 'Es la Mañana de Federico' de ESRadio, quien nos proporcionaba el dato definitivo tras las siguientes afirmaciones: «Me han descrito que la figura era como la de un bolo de la bolera. Un volumen inferior enorme con todo tipo de rellenos por dentro y además ese volumen se estrecha en el tobillo. El efecto era de un bolo». Una pista muy concreta que nos hizo descartar muchas posibilidades y buscar en las colecciones de alta costura de Chanel de una manera más concreta y directa. Además, Gema López, en una de sus últimas intervenciones en 'Sálvame', en un momento concreto y al listar las supuestas 16 personas presentes en una de las pruebas, hizo mención a una bordadora. Y es ahí cuando filtramos las propuestas que os hemos ido mostrando a lo largo del artículo. Es evidente que todo apunta a la primera o segunda opción por su largura 'midi', forma de «bolo» estrechándose en la parte inferior, la presencia de la chaqueta, los bordados y el escote cerrado evasé. La tercera opción no incorpora ninguna chaqueta y estas dos últimas quedan «casi» descartadas porque no cumplirían todas las características filtradas hasta la fecha: Ampliar OPCIÓN 4 Y 5. Diseño de la colección de alta costura otoño-invierno 2014/2015 de Chanel. RRSS Con todos estos datos y modelos descubiertos, hemos contactado con la dirección de Sophie et Voilà para intentar contrastar el diseño en cuestión, y la firma no ha confirmado ni desmentido la información en exclusiva de este periódico, optando una vez más por remitirse al comunicado.