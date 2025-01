Las confesiones más íntimas de Lolita Flores en 'Lo de Évole'

Joaquina Dueñas Lunes, 27 de enero 2025, 13:13 Comenta Compartir

Lolita Flores emocionó y sorprendió durante su reciente entrevista con Jordi Évole en el programa Lo de Évole. La cantante compartió detalles inéditos de los momentos más difíciles de su vida, desde la devastadora pérdida de su madre, Lola Flores, y su hermano Antonio Flores, hasta los pormenores de su relación con el torero Paquirri, de quien aseguró haber estado «enamorada hasta la médula».

La muerte de Antonio, ocurrida tan solo quince días después del fallecimiento de Lola Flores, marcó un punto de inflexión en su vida. «Yo terminaba un concierto y tiraba sillas. Fue un año y medio de caos interno: bebía, consumía cocaína, me acostaba a las tantas…», confesó Lolita, recordando cómo su hija, Elena Furiase, entonces de ocho años, se preocupó por su estado y decidió alertar a Rosario Flores. «Ella me salvó. Mi hija llamó a mi hermana y le dijo: 'Tía, veo a mi madre regular'».

En otro momento de la entrevista, Lolita narró cómo su romance con Paquirri impactó profundamente su vida. Según relató, la exesposa del torero, Carmina Ordóñez, reaccionó con generosidad cuando le confesó lo que sentía por él: «Ella me dijo algo que nunca olvidaré: 'Ojalá algún día te cases con él, porque para mí sería un honor que fueras la segunda madre de mis hijos'». Sin embargo, la relación no tuvo un final feliz. Paquirri terminó con ella por teléfono y le confesó que había iniciado una relación con Isabel Pantoja. «Me llamó al hotel y me dijo: 'Quiero que sepas que estoy saliendo con Isabel Pantoja'. Le contesté: 'Te vas a tener que casar con ella'. Y así fue», recordó Lolita.

La entrevista reflejó los altibajos de la vida de la cantante, marcada por el amor, la pérdida y la fortaleza para superar los momentos más oscuros.

Temas

Lolita Flores