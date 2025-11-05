Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La cantante Aitana durante un concierto R. C.

Las confesiones más íntimas de Aitana: «Estoy enamorada»

«Esta vez no fue porque no quisiera estar sola». Es el dardo que la cantante catalana ha dirigido a sus exnovios

Joaquina Dueñas

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 10:58

Aitana y Plex comenzaron su romance intentando pasar desapercibidos. Aunque viajaban juntos, no publicaban fotos de pareja y se negaban a confirmar lo que era un secreto a voces. Pero eso ha cambiado y Aitana grita a los cuatro vientos su amor por el creador de contenido. «Estoy enamorada, sí. Y esto no me lo habíais escuchado decir nunca», ha dicho en el podcast 'Se regalan dudas', presentado por Lety Sahagún y Ashley Frangie.

Una confesión que ha llegado acompañada por un dardo a sus exnovios. «Cometí errores, fui y volví, pero cuando conocí a Dani sentí que era diferente. Él me elige y yo lo elijo. Estaba en un proceso de madurez emocional, y esta vez no fue porque no quisiera estar sola, sino porque me he enamorado de verdad», ha explicado. «Esta persona me da todo, me completa, y es distinto», ha confesado.

Antes de su relación con el youtuber, Aitana había salido con Miguel Bernardeau durante varios años, entre 2018 y 2022. Tras él, mantuvo un romance de ida y vuelta con Sebastián Yatra. Llegó entonces la catarsis que hizo entender a la joven muchas cosas sobre sí misma: «Me sentí muy sola y vacía cuando, en realidad, no lo estaba. Era una etapa en la que estaba soltera, y siempre había tenido pareja. Pensé que era muy joven, que podía conocer a quien fuera y también encontrarme a mí misma. Pero luego me daba cuenta de cuánto me gustaba estar enamorada», ha reconocido. 

«Siempre he sido muy intensa, muy enamoradiza, y con el tiempo entendí que, en realidad, estaba enamorada de forma equivocada. Era otro tipo de enamoramiento», ha reflexionado. En este sentido, ha explicado que, aunque de manera recurrente surgían noticias sobre posibles romances, estuvo un año soltera antes de conocer a Plex. «Yo sí me di un espacio real para entenderme un poco y ver qué me pasaba», ha subrayado.

Un tiempo que le valió para ahondar en sí misma, reflexionar sobre sus relaciones con los hombres e, incluso, plasmarlo en su trabajo 'Cuarto azul' donde podemos encontrar las canciones dedicadas a Yatra y a Bernardeau. Y es que, este disco fue para ella una auténtica terapia, según ha explicado en varias ocasiones.

«A veces tengo mucha dualidad entre quién es Aitana, la cantante, y quién soy yo, y por eso voy mucho a terapia», ha explicado. «Todas las críticas me afectan directamente y me llegan muy profundo. Al principio me resultaba muy complicado. No era capaz de encontrarme ni de saber hacia dónde quería ir porque no tenía tiempo para detenerme. Por eso, el año pasado toqué fondo. No quería ser más Aitana. No lo estaba disfrutando», ha lamentado. «Nada me hacía feliz y, además, me sentía culpable porque lo tenía todo y aun así me castigaba mucho. Por eso decidí darme ese tiempo, y ahora mismo vuelvo a ser feliz. 'Cuarto Azul' es esa terapia que viví. Tuve que reencontrarme después de haberme perdido», ha dicho satisfecha con el proceso.

