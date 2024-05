Condesa, becaria de Dior e 'influencer'

Si la condesa Lara Cosima Henckel von Donnersmarck fuese un personaje de la serie 'Los Bridgerton', sin lugar a dudas sería el diamante de la temporada, como denominan a la joven escogida por la reina Carlota como la mejor del momento. La aristócrata, que cumplirá 21 años el próximo 17 de mayo, es una de las figuras más codiciadas en las primeras filas de los desfiles más importantes tras convertirse en uno de los personajes revelación de TikTok, red social en la que frisa el millón de seguidores.

Lara Cosima comenzó hace poco más de año y medio a subir algún vídeo a TikTok de su día a día como estudiante en la prestigiosa escuela de diseño Parsons, en Nueva York, incluidas las salidas nocturnas con su compañeros a los clubs de la ciudad de los rascacielos. El pasado verano se trasladó a París para sus prácticas en Dior por segundo año consecutivo. Desde su opulento apartamento de estética victoriana de propiedad familiar comenzó a hacer los conocidos en la red social como GRWM, siglas de get ready with me, que en español significa prepárate conmigo, con los que consiguió despertar el interés de los usuarios.

Los vídeos en los que invita a prepararse con ella para acudir a las oficinas de Dior, a un partido de polo o a una de las exclusivas galas de las que es asidua tienen entre embelesados y perplejos a medio Tiktok por su tren de vida. Se desprende de sus carísimos pijamas de La Perla para enfundarse piezas de firmas de lujo para sus jornadas como becaria o vestidos de Alta Costura para asistir a fiestas, como el último baile de debutantes de París, al que acudió con un Jean Paul Gaultier confeccionado a medida, con la normalidad de quien lo ha vivido siempre. Ella abrió el baile, al que finalmente no acudieron Carmen y Sabina, hijas de la Baronesa Thyssen.

Y es que Lara es miembro de la casa de Henckel von Donnersmarck, una familia noble austrohúngara. Es nieta del conde Leo-Ferdinand Henckel von Donnersmarck, expresidente de la división alemana de la Soberana Orden Militar de Malta, e hija del galardonado director de cine Florian Henckel von Donnersmarck. Entre sus películas se encuentra la exitosa 'The Tourist', protagonizada por Angelina Jolie y Johnny Depp. Un trabajo que ha llevado a que la condesa naciese en Florida y haya crecido en Los Ángeles, siendo considerada una 'nepo baby', término para dirigirse a los hijos de personas famosas.

Al comenzar sus estudios de diseño dejó de lado su vida hollywoodiense para estudiar en Nueva York y ahora se ha instalado en París, lugar en el que la aristócrata germano-estadounidense también estudia diseño y en el que se ha convertido en una figura indispensable de la Semana de la Moda, en la que también ha hecho sus pinitos como modelo con la misma soltura con la que se desplaza por Europa ya como celebridad.

La última aparición pública de Lara Cosima fue en la Barcelona Bridal Fashion Week hace tan solo unas semanas. Allí acudió, como invitada especial junto con el icono de estilo Olivia Palermo al desfile de su gran amigo Giambattista Valli. A su llegada, posó ante los fotógrafos y esbozó alguna tímida sonrisa cuando se dirigían a ella, que estuvo en todo momento acompañada por la persona que se ocupa de las personalidades que acuden a los eventos del diseñador italiano afincado en París.