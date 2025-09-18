Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

23 fotos

Celebridades, modelos... así ha sido el desfile de Carolina Herrera

Gloria Salgado y EFE

Madrid

Jueves, 18 de septiembre 2025, 21:00

Carolina Herrera ha presentado su colección Primavera-Verano 2026 en la Plaza Mayor de Madrid.

Mar Flores, la mujer del momento, tras la publicación esta semana de sus polémicas memorias.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo. La aristócrata organizó la cena previa al desfile en el Palacio de Liria con parte de los 800 invitados.

El actor Paco León, impecable.

El cantante Sebastián Yatra.

La cantante Becky G.

La actriz Aitana Sánchez-Gijón.

La modelo Verónica Blume.

Bibiana Fernández.

El actor Martiño Rivas, que el miércoles pasado desfiló para Palomo Spain.

La modelo Martina Klein.

La 'influencer' Olivia Palermo.

La cantante María Becerra.

La 'influencer' Gala González.

Flores y volantes son parte del repertorio de guiños a España en la colección Primavera-Verano 2026 de Carolina Herrera.

Destacan las siluetas voluminosas, con especial protagonismo en las mangas

Esther Cañadas, imagen promocinal del evento, desfilando para Carolina Herrera.

Es la primera vez que Carolina Herrera no muestra en la Semana de Nueva York una de sus colecciones de temporada.

Wes Gordon confeccionó la colección sabiendo que iba a ser mostrada en la Plaza Mayor de Madrid.

Las flores son las protagonistas de los estampados.

Las camisas son la prenda más simbólica de la firma.

Carrusel del desfile en la Plaza Mayor de Madrid.

Wes Gordon, director creativo de Carolina Herrera, saluda tras el desfile.

