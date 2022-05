¿Por qué se celebra hoy, 4 de mayo, el día de Star Wars?

Como cada año, desde hace ya cuatro décadas, este 4 de mayo los aficionados a la saga intergaláctica creada por George Lucas celebran su pasión con desfiles y homenajes centrados en las aventuras de los Skywalker y compañía.

La saga de 'La guerra de las galaxias' iniciada por 20th Century Fox y la ficción de George Lucas, sumando más de 2.000 millones de dólares en sus varias décadas de existencia, celebra hoy el conocido como #MayThe4th.

El juego de palabras, entre el 'Que la fuerza te acompañe' del inglés y la señalada fecha, tiene un origen de lo más curioso.

¿Por qué se celebra el 'May the 4th Be With You' hoy?

En 1979, coincidiendo con la llegada al poder (por entonces) como primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher (la 'Dama de Hierro') el partido conservador británico felicitó a la política a través del diario London Evening News con el siguiente mensaje: « May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations«. Inmediatamente fanáticos de la saga encontraron similitud entre la felicitación para Thatcher y la historia de Lucas: May the Force be with you (Que la fuerza esté contigo). A Partir de ese momento los warsies decidieron que cada año, el 4 de mayo, se festejaría la existencia de la famosa obra de ficción.

Desde entonces, las propias películas continuaron con la divertida tradición, hasta hoy día: #MayThe4BeWithYou

En 2011 llegaría la oficialización del 4 de mayo como día internacional de «Star Wars», a través de la celebración de un festival dedicado a la saga intergaláctica en Toronto, así como una serie de desfiles por todo el mundo.

¿Cuál es el orden de la saga de películas?

Star Wars: Episodio V - El Imperio contraataca

Star Wars: Episode VI - Return of the Jedi

Star Wars: Episodio I - La amenaza fantasma

Star Wars: Episodio II - El ataque de los clones

Star Wars: Episodio III - La venganza de los Sith

Star Wars: Episodio VII - El despertar de la Fuerza

Rogue One: una historia de Star Wars

Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi

Han Solo: una historia de Star Wars

Star Wars: Episodio IX - El ascenso de Skywalker

¿Cómo ver la saga de Star Wars de forma ligera?

Elegir cómo ver toda la saga no es fácil, puede elegirse verse por orden cronológico, pero no sería tan divertido. El orden en que se estrenaron las películas no corresponde con los eventos representados en la galaxia. Y ahí empieza el juego.

Es por ello, que existen diferentes opciones para hacerlo y esta es una de las preferidas por los fanáticos más galácticos:

1. Star Wars Episodio I: La amenaza fantasma

2. Star Wars Episodio II: El ataque de los clones

3. Star Wars: The Clone Wars (Serie)

4. Star Wars Episodio III: La venganza de los sith

5. Han Solo: Una historia de Star Wars

6. Star Wars: Rebels (Serie)

7. Rogue One: Una historia de Star Wars

8. Star Wars Episodio IV: Una nueva esperanza

9. Star Wars Episodio V: El imperio contraataca

10. Star Wars Episodio VI: El retorno del jedi

11. The Mandalorian (Serie)

12. Star Wars: Resistance (Serie)

13. Star Wars Episodio VII: El despertar de la fuerza

14. Star Wars Episodio VIII: Los últimos Jedi

15. Star Wars Episodio IX': el ascenso de Skywalker