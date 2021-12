Carmen Tello y Curro Romero cumplirán su sueño de casarse por la Iglesia en 2022

Carmen Tello y Curro Romero están inmersos en un continuo ajetreo. El pasado 1 de diciembre, coincidiendo con el 88 cumpleaños del extorero, recibía un homenaje con la proyección del documental 'Curro Romero, maestro del tiempo' en el teatro Cartuja Center de Sevilla. Ahora, a las puertas de las fiestas navideñas, la pareja prepara, por fin, su boda por la Iglesia. Un deseo que Carmen, mujer muy religiosa, ha expresado en numerosas ocasiones desde que comenzara su relación, allá por 1996.

La sevillana y el faraón de Camas comenzaron su noviazgo tras finalizar sus primeros matrimonios. Ella había estado casada con Miguel Ángel Solís y Martínez Campos, por entonces, marqués de Valencina, hijo del fundador del Banco Andalucía. Juntos habían tenido cuatro hijos: Fernando, Carmen, Miguel y Enrique. Por su parte, Curro se había casado en 1962 con una jovencísima Concha Márquez Piquer, de solo 16 años (él tenía 28). Una boda por todo lo alto con la asistencia de 1.300 invitados. Fruto de este matrimonio nacieron dos hijas, Concha y Coral, aunque esta última falleció en un accidente de tráfico en Estados Unidos en 1986. Antes de ese trágico suceso, en 1977 se separaban y conseguían el divorcio en 1982, un año después de su legalización.

Después de siete años de noviazgo, Carmen y Curro se daban el 'sí, quiero' en febrero de 2003, en la finca que el diestro tenía en la localidad sevillana de Espartinas, Bellasombra. Un enlace civil ante la imposibilidad de casarse por la Iglesia, a pesar de que ella es una ferviente católica. Unos meses después, en agosto del mismo año, llegaba la nulidad matrimonial para ella. La sevillana se mostraba resignada por entonces ante su situación: «Me hacía mucha ilusión casarme por la Iglesia con Curro, pero no creo que eso sea posible. De todas formas, mi conciencia está tranquila. Nuestro matrimonio es por amor, únicamente por amor».

Y es que aunque el faraón de Camas solicitó la nulidad ante el Tribunal de la Rota, este no se la concedió y su exmujer nunca colaboró para que la decisión hubiese sido otra. De hecho, Concha también volvió a casarse y lo hizo por lo civil con el actor Ramiro Olivares, que la acompañó hasta el día de su muerte el pasado 18 de octubre, a los 75 años. Muchos han sido los comentarios que culpaban a la artista de impedir la nulidad de su matrimonio, sin embargo, la última palabra la tenía el tribunal eclesiástico que optó por mantenerlos casados religiosamente.

Ahora, tras el fallecimiento de Concha, Curro Romero y Carmen Tello tienen por fin la oportunidad de confirmar su amor ante los ojos de Dios y así lo harán a la vuelta de las Navidades y lejos de los grandes eventos a los que estaban acostumbrados, será en la intimidad junto a un reducido grupo de familiares y de amigos íntimos.

«No podemos tardar mucho, porque no tenemos 20 años», decía la sevillana recientemente. Y aunque todavía no saben en qué iglesia quieren hacer la ceremonia, ella sí tiene claro que le gustaría llevar un vestido sencillo con un abrigo, ambos en algún tono pastel. Lo cierto es que más allá de cualquier preparativo, a ella solo le preocupa poder cumplir su sueño, que también era el de su padre: «Mi padre murió con esa pena», ha asegurado. «Era un hombre muy religioso, tanto mi padre como mi madre», ha explicado. Su madre tampoco podrá disfrutar de ese momento ya que sufrió un ictus que la tiene convaleciente y no es consciente de lo que sucede a su alrededor. Los que sí se espera que acudan a acompañar a sus padres en ese importante día son la hija de Curro y los hijos de Carmen.