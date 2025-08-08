Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

El cantante mallorquín Jaume Anglada Efe

El cantante Jaume Anglada, en la UCI tras ser arrollado por un coche que se dio a la fuga

La colaboración de los testigos ha permitido dar con el conductor huido y detenerlo

Ep

Viernes, 8 de agosto 2025, 09:02

El cantante mallorquín Jaume Anglada ha resultado este viernes herido de gravedad tras ser arrollada la moto que conducía por un coche que ha huido del lugar del siniestro. Según han indicado fuentes sanitarias y policiales, el accidente se ha registrado sobre las 01.30 horas de este viernes a la altura del número 330 de la avenida Joan Miró de Palma, en las inmediaciones de Cala Mayor.

Las primeras pesquisas apuntan a que el turismo ha arrollado a la motocicleta y ha abandonado el lugar dejando malherido al cantante que, debido a las heridas de extrema gravedad, ha sido inmediatamente evacuado al Hospital Universitario Son Espases.

El conductor del coche, por su parte, ha sido finalmente detenido en su domicilio gracias a la colaboración de varios testigos que han facilitado a la Policía Local de Palma la matrícula del vehículo, lo que ha permitido dar con él, un joven de unos 20 años, en su domicilio.

El cantante permanece ingresado en la UCI del Hospital Son Espases pendiente de evolución.

El pasado 1 de agosto, el penúltimo día de la Copa del Rey de Vela, el mallorquín ofreció un concierto en la terraza Real Club Náutico de Palma al que acudió el Rey Felipe VI, a quien le une una estrecha amistad.

