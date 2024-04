Britney Spears pone punto final al litigio con su padre: «No ha habido justicia y probablemente nunca la habrá»

Dos años después de que la justicia pusiera fin a la tutela que Jamie Spears tenía sobre su hija, Britney Spears, la cantante ha llegado a un acuerdo por el que ha podido poner punto final definitivo al litigio con su progenitor. Un acuerdo confidencial sobre el que solo ha trascendido el importe que la artista habría tenido que desembolsar para resolver la disputa sobre los honorarios legales que mantenían padre e hija y que alcanza los dos millones de dólares (en torno a 1,8 millones de euros). Spears cierra así un capítulo de su vida sobre el que considera que «no ha habido justicia y probablemente nunca la habrá».

«¡Mi familia me hizo daño!», ha declarado la diva del pop en sus redes sociales. «Me educaron para saber lo que está bien y lo que está mal, pero las dos personas que me educaron con esas ideas me hicieron daño», ha dicho. «La niña que hay en mí sabe que serán destruidos», ha asegurado, aunque también ha reconocido que echa de menos su casa de Luisiana. «Desearía volver, pero se llevaron todo», ha lamentado.