Britney Spears pide disculpas a Justin Timberlake por revelar sus intimidades

Britney Spears ha pedido disculpas a Justin Timberlake por haber revelado algunas intimidades sobre el tiempo que estuvieron juntos en su libro autobiográfico 'The woman in me'. Cuestiones que podrían afectar a la reputación del popular artista como el hecho de que Timberlake le pidiese que abortase ya que sentía que era demasiado joven para convertirse en padre. «Si hubiera dependido solo de mí, nunca lo habría hecho. Y, sin embargo, Justin estaba tan seguro de que no quería ser padre», recoge el texto de la diva del pop. Además, acusó a su expareja de haberle sido infiel.

Ahora, con motivo del nuevo tema del Justin, 'Selfish, ha decidido dar marcha atrás: «Quiero disculparme por algunas cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que realmente me importan, lo siento profundamente». Y no duda en apoyar el trabajo de quien fuera su compañero compartiendo un vídeo del cantante en el programa de Jimmy Fallon y escribiendo: «Quería decir que estoy enamorada de la nueva canción de Justin Timberlake, 'Selfish'. Es tan buena. ¿Cómo es que cada vez que veo a Justin y a Jimmy juntos me río tanto? PD: 'Sanctified' es …. Increíble».