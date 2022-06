Britney Spears y Sam Asghari se han casado

Era uno de sus grandes deseos, inalcanzable durante los años que estuvo bajo la tutela de su padre. Ahora, siete meses después de recuperar la libertad, Britney Spears y Sam Asghari se han dado el 'sí, quiero'. Fue el jueves por la noche en Los Ángeles. Así lo cuenta la revista People que ha tenido acceso a varios detalles del enlace. Ha sido una ceremonia íntima, con apenas 60 invitados entre los que se encontraban algunas de las grandes amigas de la cantante que siempre han estado a su lado: Madonna, Selena Gómez, Drew Barrymore, María Menounos y, por supuesto, Paris Hilton con la que se llama hermana, junto a su marido, Carter Reum, y su madre, Kathy Hilton. Según fuentes consultadas por la publicación, Britney lució un vestido de Versace y caminó al encuentro de su novio al ritmo de 'Can't help falling in love' de Elvis Presley.

Al parecer, sus hijos, Sean Preston y Jayden James, de 16 y 15 años, no pudieron asistir a la boda, pero están «felices» por su madre, según ha trasladado el abogado de Kevin Federline, exmarido de la intérprete de 'Gimme more' y padre de sus dos hijos.

El gerente de Asghari también se ha mostrado «muy emocionado de que haya llegado el día y estén casados». «Sé que él quería esto desde hace mucho tiempo», ha reconocido a la vez que ha añadido que «no puedo esperar por el futuro que construirán juntos».

Britney y Asghari se conocieron cuando el modelo y bailarín participó en el vídeoclip del tema 'Slumber party' de la cantante. En ese momento saltó la chispa pero tardaron casi medio año en volver a conectar. Así lo contaba ella en una entrevista radiofónica en 2017. «Pensé que él era realmente guapo», dijo entonces. «Es una persona muy divertida y graciosa», lo ha descrito. Asghari ha estado al lado de la estrella de la música durante los últimos cuatro años, apoyándola en cada paso por su libertad y haciéndose eco de todos los mensajes y gestos del movimiento Free Britney.

En septiembre, dos meses antes de que Britney cogiera de nuevo las riendas de su vida, ya anunciaron su compromiso y desde entonces, casi todo han sido buenas noticias. Solo un contratiempo ha empañado su felicidad, el aborto espontáneo que sufrieron el pasado mes de mayo y del que informaron a través de redes sociales. En abril comunicaban emocionados que estaban esperando su primer hijo y poco después llegaba la mala noticia que los dejaba «devastados». Desde entonces, la pareja ha seguido adelante centrada en los preparativos de la boda que tanta ilusión les hacía. Sueño cumplido.