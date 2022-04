Britney Spears anuncia que está embarazada

Britney Spears (40 años) ha anunciado que está embarazada. Lo ha hecho a través de su perfil de Instagram y aunque en un principio parecía que estaba bromeando, finalmente resultó ser una realidad. «Perdí mucho peso solo para ganarlo, así que pensé, '¿Qué le está pasando a mi estómago?», se preguntaba. Una situación que su marido achacaba a haberse pasado un poco con el bufé libre durante las vacaciones Maui: «Estás empachada», le decía él, según ha contado la cantante. Pero parece que no se quedó convencida así que decidió hacerse una prueba de embarazo que ha dado positiva y que ha repetido unos días después para confirmarlo. «Voy a tener un bebé… cuatro días después estaba un poco más embarazada. ¡Está creciendo!», aseguraba.

El anuncio de Britney tiene ya más de 1,6 millones de 'me gustas' y cuenta con 55.000 comentarios de sus fervientes seguidores que la han apoyado incondicionalmente en su lucha por la libertad. Entre las primeras en felicitarla, su amiga Paris Hilton: «¡Felicidades, hermana! Estoy tan emocionada por ti. Te quiero», le decía.

Entre las cuestiones que denunció la cantante sobre la tutela a la que ha estado sometida durante años era que estaba obligada a llevar un DIU para no quedarse embarazada. Una vez lograda su ansiada independencia, su primera decisión fue prometerse y ahora, va a tener el que será su tercer hijo, el primero para su pareja, Sam Asghari.

La intérprete de 'Baby one more time' ha explicado también que piensa pasar más tiempo en casa para no exponerse al seguimiento de los paparazzi como sucedió en sus embarazos anteriores. También ha aprovechado la ocasión para desvelar que en las dos ocasiones anteriores tuvo depresión perinatal. «Las mujeres no hablaban de eso entonces. Algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella, pero ahora las mujeres hablan de eso todos los días. Gracias a Jesús no tenemos que mantener ese dolor en secreto», confesaba. «¡Esta vez haré yoga todos los días! ¡Difundiendo mucha alegría y amor!», terminaba su post.

Por su parte, Sam Asghari publicaba una acuarela representando una familia de leones para contar el momento tan especial que está viviendo: «El matrimonio y los hijos son parte natural de una relación fuerte llena de amor y de respeto. La paternidad es algo que siempre he esperado y no me lo tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que haré». Este será su primer hijo mientras que Britney tiene dos adolescentes, Sean y Jayden, de 16 y 15 años, fruto de su relación con Kevin Federline. Ambos se han criado con su padre aunque han mantenido una buena relación con la madre que ha reconocido la complicidad que tiene con ellos a pesar de los duros momentos que han vivido.

De hecho, el hijo mayor de la cantante, Sean, tuvo graves problemas con el padre de Britney mientras este fue su tutor que incluso llegó a tener una orden de alejamiento por la que no podía acercarse a su nieto. Desde que tomara las riendas de su vida, la relación con sus hijos es una prioridad para la cantante. Ahora tendrá la oportunidad de disfrutar de manera plena de la crianza del bebé.