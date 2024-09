Bon Jovi evita que una mujer se suicide

José Antonio Guerrero Madrid Jueves, 12 de septiembre 2024, 15:56 | Actualizado 16:28h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Opciones para compartir Copiar enlace

De estrella del rock a héroe de las redes sociales. Es lo que le ha pasado al famoso cantante estadounidense Jon Bon Jovi (Nueva Jersey, 62 años), que no deja de recibir elogios y felicitaciones tras haber evitado que el pasado martes una mujer se lanzara al vacío desde un puente peatonal de Nashville (Tennessee, Estados Unidos) en el que la banda, casualmente, grababa un vídeo musical. El momento en que el conocido rockero dialoga con la mujer, la convence de que no se tire y finalmente, ya a salvo, se funde en un abrazo con ella está recogido en unas imágenes captadas por una cámara de seguridad, y que se han hecho virales.

El líder y vocalista de la banda norteamericana, que cuenta con hits como 'Livin' on a Prayer', uno de los grandes éxitos de los 80, o 'It's My Life', ha recibido felicitaciones y miles de mensajes de agradecimiento de su legión de fans. También los de la Policía de Nashville, que ha reconocido la meritoria labor del artista, y ha compartido un comunicado en su cuenta de X: «Un agradecimiento a Bon Jovi y su equipo por ayudar a una mujer en el puente peatonal John Seigenthaler el martes por la noche. Ayudó a persuadirla para que bajara del borde del río Cumberland y se pusiera a salvo», señala el texto, al que el jefe local de Policía, John Drake, añade con orgullo «Todos debemos ayudarnos a mantenernos a salvo».

En las imágenes se puede ver a la mujer, vestida con una camisa azul, que ya estaba colgada de la parte exterior de la barandilla de seguridad del puente y preparada para saltar al vacío. Entonces Bon Jovi y una ayudante de producción que la habían observado se acercan con tranquilidad y la convencen para que se ponga a salvo.

Palabras y abrazos

Según se puede apreciar en el vídeo, es la compañera del cantante quien se aproxima en primer lugar a la mujer, y con una actitud cariñosa, le acaricia la espalda y le dirige unas palabras. Bon Jovi se mantiene a una distancia prudencial hasta que se acerca también con calma y empieza a conversar con ella. Es entonces cuando la suicida cambia de opinión y, ayudada por el cantante, salta hacia el lado seguro de la barandilla. Ya a salvo, la emoción estalla entre los tres, que se funden en un emotivo abrazo, poco antes de empezar a ser rodeados por otros viandantes que se encontraban por allí.

La casualidad quiso que Bon Jovi estuviera rodando un videoclip para su canción 'The People's House' –uno de los temas del disco 'Forever' que la banda publicó el pasado junio– en el puente que, a pesar de la grabación, permanecía abierto al público. La estructura, construida en 1889 aunque ha sufrido importantes transformaciones con el paso de los años, funciona como una travesía peatonal y en 2014 recibió su actual nombre en honor al periodista local y político John Seigenthaler, que falleció aquel año. Curiosamente Seigenthaler también evitó que un hombre saltara de ese mismo puente en los años 50.

Pese a que la actitud heroica del cantante corre como la pólvora por las redes sociales, el rockero mantiene de momento un prudente silencio sobre el incidente que tantos elogios está granjeando a quien ha conquistado oídos (y ahora corazones) de medio mundo.