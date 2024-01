Bertín Osborne revela que se enteró por un amigo de que Gabriela había dado a luz

Joaquina Dueñas Miércoles, 10 de enero 2024, 13:15 Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

El 2024 no ha empezado con el mejor pie para Bertín Osborne. Al nacimiento del bebé de Gabriela Guillén el pasado 31 de diciembre se ha sumado el fallecimiento de su gran amigo, el humorista Arévalo, a cuya despedida no pudo acudir ya que se lo impidieron los síntomas del covid que padecía. El cantante ha vuelto a dar declaraciones esta semana a la revista ¡Hola!, a quien ya concedió una exclusiva en la que manifestaba que no pensaba ejercer de padre con su séptimo hijo, para revelar cómo supo del nacimiento del bebé. «Yo me enteré al día siguiente», ha explicado al tiempo que ha precisado que fue «un amigo común» quien se lo contó.

Además, Bertín ha confirmado que no ha hablado con Gabriela y ante la oportunidad de matizar o puntualizar algunas de las declaraciones que había hecho en su entrevista anterior, el artista lo ha dejado claro: «No tengo nada más que decir». Mientras, Gabriela Guillén se ha visto superada por la situación y por la presión mediática, lo que le ha llevado a remitir un rotundo comunicado en el que lamenta haberse visto «obligada a alterar nuestra rutina diaria con el único fin de proteger a mi bebé y a nuestra familia». La empresaria considera que «en los últimos días se han producido injerencias que traspasan los límites de lo soportable y de la legalidad», por lo que anuncia que si es necesario hará uso «de cuantas medidas la Ley me otorga, con el fin de restablecer los derechos de la intimidad de mi entorno familiar y los propios de mi hijo que, como madre, estoy obligada a velar por ellos».