Cuando los productos de belleza los diseñas tú

Entrar en el pasillo de productos cosméticos del supermercado a por una crema para la cara es de valientes. No porque sea peligroso, sino porque puedes terminar echando la tarde leyendo envases sin saber cuál comprar. El prospecto muchas veces no es tan detallado como nos gustaría y no todo el mundo tiene claro cuál es su tipo de piel. Además, el precio también influye y, si encima se va con prisa, puede acabar en el carrito el bote más «bonito y barato», aunque no sea necesariamente el más «bueno». Si le ha pasado, no se preocupe, porque la industria cosmética se ha dado cuenta y tiene la solución: productos de belleza personalizados.

No es algo nuevo. La personalización de la cosmética ya tiene años de recorrido, pero ahora las marcas quieren ir un paso más allá y sus grandes aliadas son las nuevas tecnologías. Así lo afirma el informe ‘Beauty Tech Futures’, del Grupo de Innovación de la Compañía Wunderman Thompson Intelligence, que explora cómo la cultura digital, la innovación tecnológica y los avances científicos están cambiando la industria de la belleza y marcando el comienzo de una nueva era. Según el documento, «las marcas de cuidado de la piel y belleza están recurriendo a la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y el análisis de datos para brindar una personalización sin precedentes y un conocimiento profundo a los consumidores».

Ejemplos recientes lo avalan. La ciencia Shade-Match TM, de Clinique, utiliza un algoritmo para aconsejar el tono de la base de maquillaje más parecido al de la piel y los tres tonos de labial que más favorecen. Es la novedad de la marca después del éxito de Clinique iD, una crema facial que incluye ingredientes activos potentes para conseguir hasta 20 combinaciones que permiten hidratar y tratar el cutis en función de los requisitos individuales. «El consumidor es cada vez más exigente, y busca productos que se adapten a sus necesidades más específicas. Sabe que las nuevas tecnologías pueden cubrir esta necesidad y lo demandan», comenta Amada Bernat, directora de Comunicación de Clinique. «El futuro de la cosmética es personalizado y será más ‘smart’, más transparente en ingredientes y más respetuoso con el medio ambiente».