Cabello, frena la caída

En el periodo de caída se pueden llegar a perder entre 80 y 100 cabellos al día, llegando a ser una merma más elevada cuando nos encontramos en otoño o primavera. Pero, para dar la voz de alarma, Miriam Quevedo, especialista en antienvejecimieno capilar, establece unas bases: cuando finaliza el ciclo de caída el pelo se inicia el proceso de crecimiento, pero si el pelo no crece, se cae en exceso o se vuelve tan fino que no resiste el peinado, es el momento de lanzar un S.O.S.

La caída del cabello estacional no hay que contemplarla solo como un trámite que hay que pasar, lo temporal puede ser tan serio y preocupante como para mermar la salud y la autoestima, tanto en hombres como en mujeres, pues a ambos por igual afecta el déficit nutricional, el estrés, los cambios hormonales o la genética.

¡A por las proteínas!.

Menos sombreros

Para Mario Anes, director artístico de la firma Cotril, la mejor manera de evitar una abundante caída estacional del cabello es no abusar de gorros y sombreros muy ceñidos para facilitar la transpiración.

«Los peinados muy tirantes provocan caídas por tracción», indica Anes, de ahí que trenzas y coletas no son aconsejables en la época de caída del cabello. El cepillado debe de ser suave y, si hay tiempo, añadir un pequeño masaje desde la raíz. Anes añade que el secador también debe de ser un recurso del que es preferible no abusar «especialmente del calor sobre el cuero cabelludo», de la misma manera que desaconseja aplicar productos directamente sobre él, «pues no le dejan transpirar». Recomienda una dieta rica en trigo, arroz, manzanas y avena; además del hierro que nos pueden aportar las legumbres; la biotina, que incorporan las nueces; y el ácido fólico de las espinacas.