«Buenos propósitos, buenas prácticas. Regálate belleza»

- Además de buena salud, uno de los deseos más íntimos suele ser que el espejo o ‘la foto’ nos devuelva la imagen que tenemos de nosotros mismos, ¿cómo puede ayudarnos la medicina estética? La medicina estética es un recurso maravilloso para ayudarnos a mejorar. Hoy en día las técnicas son totalmente seguras, enormemente eficaces y prácticamente indoloras. Desde un contexto tan favorable, es lógico pensar que los médicos estéticos tenemos cada vez más recursos para poder ayudar a nuestros pacientes a recuperar un aspecto naturalmente fresco y jovial.

- Precisamente, en las celebraciones navideñas queremos lucir nuestro mejor aspecto, ¿estamos a tiempo? ¡Por supuesto!!! Siempre se está a tiempo de todo, o de casi todo en la vida. Y en medicina estética pasa lo mismo. Hay múltiples tratamientos que están diseñados para obtener un excelente resultado en períodos de tiempo muy cortos. Normalmente son tratamientos que se suelen denominar “flash”, por la rapidez de acción y la buena cara que nos deja. Además, hablamos de unos resultados que vamos a apreciar durante semanas cuando no durante meses según qué tratamiento.

- Usted volverá a pasar consulta en ICAMEN los días 20 y 21 de diciembre, ¿cuáles de esos tratamientos serían más eficaces sin tener que interrumpir nuestros compromisos? Pues tenemos una propuesta específica para los canarios y canarias para estas navidades teniendo en cuenta las especiales condiciones climatológicas del territorio. Es una combinación de dos técnicas rápidas, sencillas e indoloras, pero altamente eficaces para aportar luminosidad y jugosidad al rostro. Combinamos un peeling químico que elimina las células muertas con un ácido hialurónico enriquecido con sustancias blanqueantes y efecto bótox. Iluminamos, nutrimos, blanqueamos y quitamos arrugas en un solo tratamiento.

- ¡Qué maravilla! Dicen que “su toque personal es la herramienta con la que obtiene unos resultados naturales garantizados”, ¿cómo consigue ‘ver’ hasta dónde llegar o no con un paciente? En muchas ocasiones alguna paciente me dice: “Mi hermana (o mi cuñada) tiene un problema como el que yo tenía (arrugas, flaccidez, falta de luz...), le he dicho que venga para que le hagas lo mismo que me has hecho a mí y que tan bien me ha ido”. Ante este tipo de comentarios yo siempre les digo que no es así, que yo NECESITO ver a la paciente. El gran error de la medicina estética es no personalizar los tratamientos. Si haces los mismos tratamientos a todas las pacientes, pierden su personalidad, obtienes resultados artificiales y todas acaban pareciéndose entre sí.

- Antes de despedirnos, y hablando de buenas prácticas, en esta época del año cuidarnos más pasa a ser uno de los ‘buenos propósitos’, ¿sería este el momento perfecto para planificarlo adecuadamente? ¡Sin lugar a dudas!!! La mejor manera de trabajar es haciendo una estrategia personalizada, llevarla a cabo poco a poco y dar tiempo a que el organismo responda ante la propuesta de mejora que le hacemos con nuestra gama de productos y tratamientos más allá de los mencionados.