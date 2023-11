Otra batalla en el seno de la Familia Real británica por culpa de un nuevo libro

Real británica no dejan de dar titulares y de llenar páginas de tabloides, pero también de libros. El último, el del periodista y comentarista real Omid Socibie, 'Endgame', que verá la luz este martes, 28 de noviembre, y que pretende poner los puntos sobre las íes en referencia a las guerras intestinas de los Windsor que, según su versión, van más allá de las protagonizadas por Enrique y Meghan Markle. Por su parte, los detractores del autor le acusan publicar una versión sesgada por su amistad con los duques de Sussex.

El libro comienza con la muerte de la reina Isabel II como punto de inflexión y se pregunta sobre la idoneidad de sus herederos para seguir manteniendo a flote a una monarquía que califica de «sorda, racista y financieramente imprudente». Todo ello aderezado con las intrigas palaciegas.

Para el periodista de 42 años, editor del Harper's Barzaar americano, la muerte de Isabel II «agrandó las grietas que ya existían en los cimientos de la casa de Winsor». El conocido como portavoz oficioso de Enrique recuerda la «traición a manos de su propia familia» vivida por el hijo pequeño del Carlos III y apunta al «hambre de poder» del príncipe Guillermo y de Kate. Una situación que ha provocado que, a su juicio, la relación entre los hermanos sea «irreparable». De hecho, según explicó en una entrevista concedida a la revista People, durante el funeral Guillermo «ignoró» a Enrique. «Claramente no quería ver a su hermano», subrayó. «El príncipe Guillermo ha priorizado su lealtad a la monarquía, incluso cooperando discretamente con la prensa británica para ensuciar la imagen de su hermano», afirmó.

Documental de Netflix

Scobie también relata en el libro la reacción del marido de Camilla al conocer que su hijo iba a protagonizar un documental de Netflix. Una respuesta muy poco aristocrática ya que recoge que le insultó llamándolo «tonto» por implicarse en «un proyecto en el que hablaba tan mal de su familia». Un Carlos III al que retrata como «impopular» y sobre el que plantea supuestos celos por sus hijos.

El autor ha explicado que sus fuentes son cercanas a los Windsor, tanto que ha conocido de primera mano cómo los miembros de la corte consideran al duque de Sussex un «desertor», calificativo que le habría atribuido directamente su hermano mayor. «Eran dos hombres acostumbrados a estar alineados en sus perspectivas. Uno de ellos tuvo que seguir adelante para protegerse también de la corona», considera en la misma línea que su obra anterior 'Finding Freedom', junto a la periodista norteamericana Carolyn Durand, que recoge la marcha de Meghan y Enrique a Estados Unidos.

El autor se pregunta si es posible mantener a una monarquía «sorda, racista y financieramente imprudente»

Habrá que ver cómo afecta esta nueva publicación a las relaciones entre Carlos III y Enrique entre quienes había comenzado un ligero deshielo a raíz de la felicitación que los Sussex hicieron al monarca británico por su cumpleaños el pasado 14 de noviembre. Los duques de Sussex estarían dispuestos a aceptar una invitación para pasar las próximas navidades en familia, según The Sunday Times. Sin embargo, desde el otro lado han transmitido a rotativo The Daily Mail que es «altamente improbable que sean recibidos con los brazos abiertos». A buen seguro que 'Endgame' no ayudará a mejorar la situación familiar de los Windsor.