Bárbara Rey rompe su silencio: «Quise mucho al Rey Juan Carlos, pero lo nuestro era imposible»

Bárbara Rey ha roto su pacto de silencio sobre su relación con el Rey Juan Carlos, aunque lo de ambos siempre ha sido un secreto a voces. El estreno de la serie 'Cristo y Rey' en Atresplayer Premium ha hecho trizas el tabú que existía sobre el amor de la antigua vedette, actriz y domadora con el anterior jefe del Estado. Bárbara Rey, cuyo verdadero nombre responde al de María Margarita García, ha dado una jugosa entrevista a 'El País' en la que asegura: «Quise mucho al rey Juan Carlos y estaba muy bien con él, pero lo nuestro era imposible».

Muchos se ha escrito acerca de las aventuras sexuales del Rey, ahora residente en Abu Dabi. Bárbara Rey fue, si no las más famosa de sus amantes, sí la más audaz. Amenazó con contar la verdad y dar a conocer supuestas grabaciones y vídeos que pondrían en crisis la Corina. Los servicios secretos se encargaron de que esas escandalosas revelaciones no transcendieran. En las declaraciones a 'El País', la actriz niega que haya sido recompensada con dinero y colocada en puestos bien remunerados en TVE y la televisión autonómica valenciana por mantener la boca callada. «El único dinero público que he cobrado ha sido por mi trabajo.

La actriz, de 72 años y natural de Totana (Murcia), se ha metido a saco en la promoción de la serie biográfica que cuenta su tormentoso matrimonio con el domador y empresario circense Ángel Cristo. La intérprete, a la que da vida Belén Cuesta en la producción televisiva, ha asesorado a los guionistas sobre aspectos de su existencia, aunque por eso de no destripar la serie prefiere guardar discreción, como ha intentado hacer muchos años, no siempre con éxito. Desmiente eso sí que fuera el expresidente Adolfo Suárez quien le presentara al monarca. «No te lo puedo contar, eso se va a ver en la serie. No quiero adelantarme. Pero es mentira que me lo presentara Adolfo Suárez. Se han dicho muchas mentiras sobre ese tema», dice Rey al periodista Martín Bianchi.

Pese a todas las adversidades que ha sufrido, Bárbara Rey se define como «monárquica», al entender que la Corona es un factor de estabilidad para el país. «Con todo lo que he vivido y con todo lo que sé, sigo prefiriendo la monarquía».

La expresentadora se muestra esquiva la hora de definir la naturaleza de su relación con Juan Carlos. «Fue algo más que una amistad… nunca pasó de ser una amistad íntima». Pero… ¿hubo amor entre Rey y el Borbón? «Yo lo quise mucho y estaba muy bien con él. Y creo que él también estaba bien conmigo, pero lo nuestro era imposible», zanja.