Con barba y pelo corto, salen a la luz las primeras imágenes de Daniel Sancho

Este jueves, en la tercera sesión del juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato de Edwin Arrieta, sus padres Silvia Bronchalo y Rodolfo Sancho, han llegado una vez más por separado a la corte provincial de Samui. Él portaba varias carpetas repletas de documentos y ninguno de los dos ha hecho declaraciones a los numerosos medios congregados a las puertas del tribunal. A su llegada, las cámaras han podido recoger por primera vez la imagen del chef español ya que, en esta ocasión el traslado se ha realizado en un furgón con los cristales sin tintar. Con el pelo corto y abundante barba, se veía muy diferente al joven rasurado y de melena rubia que acompañaba a los agentes esposado el pasado mes de agosto durante su confesión.

La sesión solo ha durado medio día por el Songkran, Fiesta Nacional de Tailandia, que equivaldría a una suerte de navidad y fin de año juntos en España. Así, este jueves, solo han testificado dos de los policías de la comisaría central de Surat Thani, capital de la provincia a la que pertenecen las islas de Samui y Phangan, que participaron en el atestado policial tras encontrarse los primeros restos del cuerpo de la víctima.

Daniel Sancho, como ha venido haciendo hasta ahora, ha podido interpelar a los declarantes, un derecho que le otorga el sistema legal del país asiático. Así lo ha explicado su abogado de oficio, Aprichat Srinuel, que ha señalado que su cliente se encuentra más tranquilo ahora que ya conoce los mecanismos de la justicia tailandesa.

El juicio se retomará el próximo miércoles 17, después de los días de fiesta, por lo que el abogado español de la familia Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, ha anunciado que regresa a España. El penalista también ha valorado la línea de defensa de Sancho, que ha calificado de «muy agresiva». «Yo no lo comparto, no es mi estrategia procesal. No lo habría hecho así con mi cliente. Ya es una línea muy agresiva en un tribunal español, no me quiero imaginar en Tailandia», ha expresado.