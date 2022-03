Aurah Ruiz, acusada de estafa

Aurah Ruiz ha sido acusada de estafa por utilizar su condición de creadora de contenido para que le regalasen productos por valor de 400 euros que, tras haberlos usado, no los ha publicitado. Así lo destacan las dos empresarias que, según han asegurado, en el espacio televisivo 'Socialité', «es una sinvergüenza».

De acuerdo con las acusaciones, la pareja de Jesé Rodríguez habría incumplido el acuerdo con dos negocios diferentes. En el primer caso, se trataría de un negocio de uñas y en el segundo, un comercio de fajas. La joven se habría quedado con productos que, en un primer momento, habría decidido devolver. Según la empresaria, esto productos devueltos no habrían llegado a sus manos. «Cuando le pedí explicaciones y que me diera el número de seguimiento de la devolución, me bloqueó directamente», aseguró la dueña del negocio.