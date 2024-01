Asraf Beno anuncia que Isa Pantoja podría estar embarazada: «Es bastante probable»

Joaquina Dueñas Lunes, 15 de enero 2024, 11:28 | Actualizado 11:33h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Desde su entrada en 'Gran Hermano Dúo', hace apenas tres días, Asraf Beno se ha mostrado especialmente distraído, algo que no ha pasado desapercibido para su compañera Ana María Aldón, que no ha dudado en preguntar sobre su preocupación. «Yo quiero saber una cosa, yo he visto una cigüeña revoloteando y para mí no viene, sé que te encantaría ser padre», le decía la andaluza, a lo que el yerno de Isabel Pantoja respondía dubitativo: «No lo sé, yo estoy en duda, este mes es un poco dudoso». Más tarde, era el conductor del espacio, Ion Armendi, quien le interpelaba directamente: «¿Tengo que darte la enhorabuena?». Era entonces cuando el marido de Isa Pantoja aseguraba que «es bastante probable».

Isa y Asraf han hablado siempre abiertamente de su deseo de ser padres. Sería el primero para él, el segundo para la hermana de Kiko Rivera, que tuvo a su primogénito con Alberto Isla. El pequeño cumplirá diez años el próximo 7 de marzo. De momento, habrá que esperar para confirmar la noticia después de que Armendi transmitiera a Asraf tranquilidad. «Vive la experiencia, sigue con la ilusión dentro de la casa y ya veremos lo que pasa», le dijo el presentador.