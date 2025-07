Asesores de Carlos III y del príncipe Harry se reúnen en secreto en el primer paso para la reconciliación familiar

Joaquina Dueñas Lunes, 14 de julio 2025, 12:53 Comenta Compartir

Una copa informal, una terraza en pleno Londres y tres nombres que podrían reescribir el relato de uno de los mayores cismas en la historia reciente de la monarquía británica. El pasado 9 de julio, en el discreto y selecto club Royal Over-Seas League, asesores clave del rey Carlos III y del príncipe Harry se reunieron lejos de las cámaras y los flashes. El objetivo: abrir por fin un canal de diálogo tras años de reproches, silencios incómodos y heridas sin cicatrizar.

Lo que pudo haber sido una simple charla entre profesionales se ha convertido en uno de los gestos más significativos desde que Harry y Meghan decidieron abandonar sus deberes reales en 2020. La reunión, según 'The Mail on Sunday', no tuvo agenda oficial, pero sí intenciones de calado. «No hubo nada formal, solo unas copas informales. Había temas que ambas partes querían tratar», deslizó una fuente cercana a los asistentes.

El lugar elegido no es anecdótico, ya que el Royal Over-Seas League es conocido por promover el entendimiento internacional. Y quizás eso es exactamente lo que buscaban los allí presentes. Representando al monarca, acudió Tobyn Andreae, su secretario de comunicaciones. En nombre de Harry, lo hicieron Meredith Maines, su directora de comunicación, que voló expresamente desde Los Ángeles, y Liam Maguire, encargado de las relaciones públicas de los Sussex en Reino Unido.

Según la prensa británica, testigos presenciales relatan que el encuentro comenzó en la terraza del jardín, en un ambiente distendido, con sonrisas y gestos relajados. Después, el grupo accedió al interior del club, donde continuó la conversación. Ninguno de los asistentes ha hecho declaraciones públicas, pero fuentes próximas confirman que «ahora hay un canal abierto por primera vez en años», y eso resulta un gran avance cuando todos los puentes parecían dinamitados.

Desde que los duques de Sussex rompieron con la institución y se mudaron a Estados Unidos, las tensiones han sido constantes. Entrevistas explosivas, un documental que sacudió los cimientos de Buckingham y el libro autobiográfico de Harry, 'Spare', hicieron que la confianza en el hijo pequeño de Lady Di se rompiera completamente. En medio, reproches sobre seguridad, acusaciones de racismo y distancias emocionales difíciles de salvar.

Carlos III, que pese a su tratamiento contra el cáncer no ha renunciado a ejercer sus funciones oficiales, ha mantenido el contacto con su hijo menor con cuentagotas. De hecho, los ingresos hospitalarios del monarca no han sido trasladados a su hijo menor de manera oficial. Sin embargo, con esta reunión, se percibe un tímido cambio de rumbo.

«La reunión no resuelve nada, pero abre la puerta», ha comentado un analista de la Casa Real. Y ha añadido que «es la primera vez que se sientan, aunque sea por delegación, a hablar con calma. Ese gesto en sí ya tiene valor político, institucional y familiar». Unos movimientos que ya se habían empezado a observar con la confirmación de la invitación al rey Carlos y al príncipe Guillermo a los Juegos Invictus de 2027, que se celebrarán en suelo británico y que se entendió como una rama de olivo por parte del hijo pródigo.

Precisamente, el duque de Cambridge ha sido el gran ausente en este intento de deshielo. El heredero al trono, distanciado de su hermano desde hace tiempo, no ha mostrado señales de acercamiento. Según 'The Daily Beast', su postura es firme y la traición pública y las palabras de Harry aún pesan demasiado. Mientras Carlos parece dispuesto a tender la mano, Guillermo sigue parapetado tras un muro de desconfianza hacia su hermano.

Quienes siguen de cerca la vida real advierten que una reconciliación completa sigue lejos. Pero este paso, pequeño y discreto, abre un importante camino, especialmente si tenemos en cuenta que las relaciones tanto protocolarias como familiares de la realeza están cargadas de gestos con profunda carga simbólica.

Por ahora, no hay previsto ningún encuentro entre padre e hijo. Ni siquiera se espera que Harry viaje a Reino Unido en los próximos meses. Eso sí, se mantiene marcada en rojo en el calendario la fecha de julio de 2027, cuando Birmingham acogerá los Juegos Invictus, el proyecto deportivo más personal del duque. Podría ser entonces cuando la familia se reencuentre públicamente, si las circunstancias lo permiten. De momento, parece que todos «quieren seguir adelante».