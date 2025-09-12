Armani deja su empresa a una fundación controlada por su pareja y sus sobrinos

Darío Menor Roma Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:58 Comenta Compartir

Giorgio Armani, el 'rey de la moda' italiana fallecido la semana pasada a los 91 años de edad, lo ha dejado todo bien atado para que su nombre siga siendo sinónimo de elegancia y exclusividad más allá de su muerte, con la que deja a sus herederos un patrimonio valorado en 12.000 millones de euros. Eso refleja el contenido de los dos testamentos del diseñador, que se dieron a conocer este viernes y que ceden el control de su coloso empresarial, que el año pasado facturó 2.300 millones de euros, a la Fundación Armani. La mayor parte los eventuales beneficios del grupo, con presencia no sólo en el mundo de la moda, sino también en los cosméticos, el hogar, la óptica o los hoteles de lujo, entre otros sectores, será en cualquier caso para Leo Dell'Orco, su compañero sentimental y mano derecha en la dirección de la empresa, y para los familiares más cercanos del estilista, que no tenía hijos: su hermana y sus tres sobrinos.

Serán igualmente Dell'Orco y los tres sobrinos quienes tomarán las decisiones tanto en la Fundación Armani como en el grupo empresarial, correspondiéndole a la pareja del diseñador una cuota mayoritaria del 40% en el derecho al voto. El mismo porcentaje será para Dell'Orco de las acciones que Armani tenía en EssilorLuxottica y que suponen el 2% de este importante fabricante de gafas y propietario de marcas como Ray-Ban, Oakley o Persol. El porcentaje restante será para los familiares, que se quedan igualmente con las propiedades inmobiliarias del diseñador, entre las que destacan las lujosas viviendas en St. Moritz y Saint-Tropez, las mansiones en las islas de Pantelleria y Antigua, los apartamentos en Nueva York y París y la magnífica residencia en el exclusivo barrio milanés de Brera, entre otras. El usufructo de algunas de estas propiedades, no obstante, será para Dell'Orco.

Armani también deja a sus herederos una serie de obligaciones. La más importante es que la fundación en que queda encuadrada su grupo empresarial debe acabar siendo vendida «en vía prioritaria» a tres posibles compradores. El primero es el grupo Lvmh, líder mundial del mercado del lujo y propietario de marcas como Christian Dior, Bulgari o Moët & Chandon. El segundo es EssilorLuxottica, en el que el estilista ya tenía intereses y que fabrica las gafas con la insignia Armani. El tercer posible comprador es L'Oréal, coloso de la cosmética. Los herederos del estilista italiano deberán ceder antes de que transcurran 18 meses desde la apertura de los testamentos el 15% de las participaciones de la fundación a uno de estos potenciales adquirentes. Entre tres y cinco años después ese comprador deberá hacerse con otro 15% adicional para alcanzar un porcentaje del accionariado que oscile entre un mínimo del 30% y un máximo del 54,9%. En caso de que eso no sea posible está previsto que las empresas del grupo Armani salgan a Bolsa. Dell'Orco, según precisan los testamentos, debe estar de cualquier manera de acuerdo con esa decisión.

El 'rey de la moda' italiana indica nueve principios que tienen que seguir sus herederos para que no se diluya la esencia de su marca. Entre ellos destaca que debe buscarse siempre en cada producto «un estilo esencial, moderno, elegante y no ostentoso, con atención a los detalles». En otro de los puntos del testamento Armani señala que es necesario seguir una «atenta política de diversificación y segmentación de las diversas marcas empresariales, manteniendo una coherencia en la actividad estilística, de imagen de producto y de comunicación». Aboga igualmente por apostar por la «innovación, la excelencia y la calidad», así como por comportarse de manera «ética, con integridad moral y rectitud». La prioridad debe ser siempre «el desarrollo continuo a nivel global del nombre 'Armani'».

