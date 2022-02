Resines: «De los 97 que estábamos en la UCI, nos hemos salvado 80»

La noche de ayer, fue la noche de Antonio Resines. El actor quiso entrar en directo en 'El Hormiguero' para tranquilizar a sus fans y de paso concienciar a aquellos que aún no se han vacunado contra la covid. Tras 38 días ingresado en la UCI, Resines da gracias a los sanitarios por haberle salvado la vida: «Me he librado de una... Ese es el resumen». Después, el programa de Cuatro 'Planeta Calleja' emitió la entrevista que tenía grabada con el actor.

En una entrevista corta y en la que se le vio cansado, Resines no quiso dejar pasar la oportunidad de contar la odisea que le supuso su paso por la UCI en su lucha contra la covid. «Me llevaron al hospital y no me acuerdo de nada. Pensaba que había estado allí 5 días, y no los 38 que pasé ingresado, en los que no me he enterado de nada».

Conectamos por fin, con nuestro amigo Antonio Resines #CarrascoEHpic.twitter.com/otu7A6U0aT El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 14, 2022

En la UCI el paciente pierde la noción del tiempo y queda solo frente a la enfermedad. «Me he librado de una... Según entras en la UCI te quitan el móvil para no gastar fuerzas, ganas tiempo y respuesta contra la enfermedad», desvelaba el actor agradeciendo la labor de los sanitarios... «Hay gente muy preparada haciendo 14 turnos al día. De los 97 que estábamos ingresados en la UCI, nos hemos salvado 80».

Aún así, la recuperación será lenta. «Tengo una atrofia del 80% y voy con andador, la recuperación es lenta, complicada, y requiere mucho esfuerzo». Para animar el ambiente, Pablo Motos quiso gastarle una broma que el actor encajó a la perfección: «Has adelgazado que, por otra parte, no te venía mal».

Y antes de despedirse, Resines quiso hacer un llamamiento a la sociedad: «Que todo el mundo se vacune y se tome en serio la covid«. El actor necesitaba descansar porque «me canso mucho al hablar» y finalizó su intervención con un apoyo rotundo a la sanidad pública.