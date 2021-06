Antonio David Flores rompe su silencio: «No soy un maltratador»

Flores, tras varios meses de silencio y tras haber perdido su puesto de trabajo, ha concedido su primera entrevista en el canal de YouTube de CadenaJuanjoVlog para tratar de limpiar su nombre.

El malagueño ha asegurado que nunca ha maltratado a ninguna mujer y apuntó que estos meses han sido de los peores de su vida porque se ha intentado destrozar a su familia. Además, cargó con dureza contra Sálvame y La Fábrica de la Tele.

«¿Por qué no me despidieron si el documental se llevaba meses preparando? Han hecho un circo de una cuestión tan sensible como la violencia de género». «Jamás trabajaré para La Fábrica de la Tele. Jamás. El daño que se me ha hecho es irreparable.

«Yo tengo familia, una hija de 8 años. Quién repara eso. No soy un maltratador, jamás he maltratado a una mujer, jamás en mi vida. ¿Cómo se me puede comparar a mí con José Bretón, que es un asesino, un hijo de puta? ¿Cómo se me puede comparar a mí con Tomás Gimeno? Lo único que he hecho ha sido arropar a mis hijos, darles cariño y darles una educación. Jamás haría daño a mis hijos. Quién restituye eso, de qué forma», quiso dejar bien claro Antonio David Flores en su primera entrevista desde la emisión de 'Rocío, contar la verdad para seguir viva'.