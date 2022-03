Antonia San Juan admite que robó para comer en Madrid

Antonia San Juan ha hablado muy claramente con Vanesa Romero, que ha hecho de presentadora para 'Corazón', y no ha tenido ningún tipo de reparo en contarle cómo fueron sus dramáticos inicios en la capital de España en los años 80.

«No era fácil encontrar trabajo en esa época», ha recordado la actriz. «Robar para comer, un casero tocándote la puerta para que le pagaras. Pero siempre mi deseo ha podido más que las circunstancias», ha desvelado Antonia San Juan a 'Corazón', que aunque le ha querido restar importancia, tuvo que aprender a sobrevivir en Madrid, viviendo experiencias muy duras.

La importancia de Verónica Forqué

Antonia San Juan tuvo que ser intervenida quirúrgicamente por una apendicitis, pero se complicó. «Se había abierto el intestino y tenía una infección en los órganos», dijo la actriz. «Entré en la UCI, donde estuve casi un mes. Mis padres vinieron directamente a despedirse porque me moría», agregó. Sin embargo, la figura de Verónica Forqué emergió y empezó a preocuparse por su estado de salud: «Vivía en el tercer piso y yo en el segundo. Venía todos los días a preguntar».

Su situación sentimental

Por otro lado, reveló la situación sentimental en la que se encuentra: «Después de que me separé, entré en una etapa de investigación, pero tampoco ha aparecido el compañero de viaje. Evidentemente tampoco busco relaciones esporádicas ni encuentros así, porque no me apetece».