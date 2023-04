Ana Obregón relata su intento de suicidio en el libro de su hijo Aless

Noticias Relacionadas

En él recoge su visión de sus padres: «Mi padre, formalmente conocido como don Ernesto, mantuvo una relación breve pero llena de acontecimientos con doña Aitana, poniendo fin a la misma tras conocer a otra mujer menos agraciada transcurridos los doce meses de comenzar la vida en pareja. Desde entonces, don Ernesto y doña Aitana, galán italiano y musa española, son mejores amigos y forman un tándem perfecto para lidiar con los asuntos referentes a mi persona».

Y así lo demostraron durante los dos años que el joven estuvo en tratamiento contra el cáncer que finalmente acabó con su vida. Un final para el que él mismo cuenta que su cuerpo le estaba preparando. «La muerte no es más que una transición. Podría compararse a la preparación del cuerpo humano que precede a un parto. Hablo de sensaciones inquietantemente tranquilizadoras y lúcidas, sensaciones que te dejan inmóvil, y si quieres, te lanzan fuera del cuerpo», escribe y añade: «Todavía quedaba la última batalla, la batalla de mi vida, pero creo que el cuerpo es sabio y te prepara para todo, incluso la muerte. Es lo más extraño que he sentido en mi vida». Unas declaraciones a las que la propia Ana responde unas líneas después: «Te estabas preparando para la muerte, y yo no lo sabía, perdóname».