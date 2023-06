Ana Obregón, a Lequio: «Ya te vale. Tu nieta te está esperando. Es tu familia»

Ana Obregón tenía este miércoles un papelón. Y no de los que acostumbraba a interpretar años atrás en la pequeña pantalla. La actriz, tras dos meses y medio en el ojo del huracán, cuando el bombazo del nacimiento de su hija se hizo público, se ha enfrentado a un multitudinario batallón de medios de comunicación en la esperada presentación de su libro, 'El chico de las musarañas', escrito a raíz de los textos que dejó su hijo, Aless, fallecido el 13 de mayo del 2020.

Solo se hablará del libro, habían avisado a los convocados. Nada más lejos de la realidad. Obregón no ha perdido oportunidad de responder a todo y a todos. Lo primero que ha dejado claro es que no tendrá más nietos. «Aless quería cinco hijos, pero ya no voy a tener más», ha aclarado adelantándose a las preguntas al respecto.

Tampoco ha evitado hablar de la edad, 68 años, a la que ha tenido a la pequeña, que en un principio se pensaba que era su hija. «Tiene un montón de tíos y primos», así que «cuando yo no esté va a estar más protegida que la hija de Robert de Niro... y de Al Pacino». Hombres a los que no se ha criticado por su paternidad tardía.

Obregón, a Lequio: «Ya te vale»

Junto a Ana Sandra, Alessandro Lequio ha sido objeto de la mayoría de las preguntas a las que se ha enfrentado Ana. «Ya te vale», ha dicho dirigiéndose al italiano, al que ha espetado que lleva «un mes que no me escribes ni nada. No sé qué te pasa». «Ana Sandra te está esperando en casa porque eres su abuelo. Es tu familia y está deseando conocerte», ha afirmado mirando a la cámara de 'El programa de Ana Rosa', en el que sabía que el conde, que había afirmado que él ya tenía una familia, estaba presente escuchando sus palabras.

«Alessandro siempre ha tenido mi casa abierta, incluso tenía llaves al principio, cuando nos separamos, pero las perdío», ha continuado, aunque es consciente de que «no puedo obligar a un abuelo a que vea a su nieta». Una situación por la que afirma no estar dolida, pese a que no lo parecía cuando ha reprochado a su expareja que «respetar a un hijo no es guardar silencio, es hacerle un homenaje cada día de tu vida. Y -ha matizado- no va con segundas». Tras lo que ha recordado que ella siempre le ha defendido públicamente.