Ana María Aldón, de nuevo enamorada

Ana María Aldón ha confirmado que está de nuevo enamorada. La exmujer de José Ortega Cano ha comenzado una nueva relación con un hombre que le ha devuelto la ilusión. «Me siento la mujer de su vida», ha dicho. Unas palabras muy significativas después de que su exmarido confesara seguir enamorado de Rocío Jurado, su primera mujer, estando todavía casado con ella. Aunque no ha dado pistas sobre su identidad, la diseñadora lo ha descrito como una persona inteligente, cariñoso y deportista.

«Llevamos poco tiempo, pero lo suficiente para saber que me hace muy feliz», ha asegurado la andaluza sin poder disimular su amplia sonrisa. «Tiene poco más de 50 años, es un poco más alto que yo, nos hemos dicho muchas cosas. Tiene los ojos azules, nombre compuesto, es muy español, deportista, guapo e inteligente. Vive en Madrid pero no es de aquí», ha contado. Aldón ha relatado que cuando se conocieron, él no sabía que ella era la exmujer de Ortega Cano y no descarta la posibilidad de volver a casarse. «Si encuentro al amor de mi vida y me lo pide, por supuesto que me caso», ha afirmado.