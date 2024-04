Señal en directo | Teresa Urquijo y Almeida, a minutos de darse el sí, quiero

«No me esperaba tanto cariño», aseguró sorprendido y muy sonriente José Luis Martínez-Almeida a los medios de comunicación agolpados en la puerta de la Iglesia San Francisco de Borja, donde en unos minutos contraerá matrimonio con Teresa Urquijo en el acontecimiento social del año. Este viernes, el regidor confesó que no había estado tan nervioso en toda su vida. «Me paso el día resoplando», apuntó antes de añadir que «también es cierto que tampoco había estado tan feliz».

La expectación mediática del enlace no es por el regidor popular, sino por el linaje noble de la novia, nieta mayor de la princesa Teresa de Borbón-Dos Sicilias. La abuela materna de la novia es prima del rey Juan Carlos, con el que siempre ha mantenido una estrecha relación, al igual que con la reina Sofía. No en vano, el rey emérito ha acudido a la ceremonia religiosa pese a que no se esperaba que acudiese, y lo más probable es que el padre de Felipe VI se instale el fin de semana en la finca El Canto de la Cruz, en el municipio madrileño de Colmenar Viejo, propiedad de Teresa de Borbón-Dos Sicilias y su marido, Íñigo Moreno de Arteaga, marqués de Laserna. Es allí donde tendrá lugar el convite, donde los 500 invitados serán agasajados con platos del prestigioso restaurante Lhardy y, según aseguran en el programa de La 1, 'Mañaneros', podrán disfrutar de diez horas de barra libre.

Antes, está teniendo lugar la ceremonia religiosa en la conocida como la iglesia de los Jesuítas. Como se esperaba, Teresa Urquijo lleva el vestido con el que se casaron su abuela y su madre. Una pieza confeccionada en 1961 por el maestro Pedro Rodríguez en raso con hilos de plata con algunas modificaciones llevadas a cabo por Navascués, conocida firma de moda nupcial perteneciente a la familia de Almeida.

El templo, ubicado en la milla de oro madrileña, fue el escogido por los padres del alcalde -ya fallecidos- para contraer matrimonio. Una bonita forma de tenerlos aún más presentes en un día en el que los novios están arropados por dos de los nietos de los reyes eméritos, Froilán y Victoria Federica, con la que la novia comparte su pasión por la hípica. De hecho, ambas gustan de montar a caballo en la finca El Canto de la Cruz, ya que Teresa de Borbón-Dos Sicilias es una prestigiosa criadora de purasangres. Por parte del padre de la novia, el ejecutivo Lucas Urquijo Fernández de Araoz, destaca la asistencia de la abuela, conocida como Piru, una de las mujeres más influyentes de la alta sociedad madrileña. No ha faltado Luisa Bergel, hija del empresario Jaime Bergel, quien presentó al alcalde y a la analista de inversiones en una fiesta, como ya hiciese previamente con Tamara Falcó e Íñigo Onieva.

La novia lleva el vestido con el que se casaron su madre y su abuela, prima del rey emérito

También están presentes amigos del alcalde como el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y el entrenador del Atlético de Madrid, Diego 'Cholo' Simeone, que ha acudido con su mujer, Carla Pereyra. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha arropado a su colega junto con otros dirigentes, entre los que ha destacado Isabel Díaz Ayuso, que dijo que acudiría acompañada «de un joven apuesto que siempre me acompaña en los grandes acontecimientos». Se trata de Alfonso Serrano, su mano derecha.

Tras la fiesta, los recién casados disfrutarán de una luna de miel que comenzará en las paradisíacas Islas Maldivas y continuará en Bután, conocido como el reino de la felicidad. A su regreso podrán recoger los obsequios que los invitados hayan tenido a bien escoger de la extensa lista de boda que. En ella hay regalos para todos los bolsillo, desde una alfombra afgana de más de 7.000 euros, a un conjunto de posavasos de 14 euros, pasando por una vajilla de la Cartuja de Sevilla valorada en 1.115 euros.