Alice Campello y Álvaro Morata atraviesan una nueva crisis matrimonial

«El círculo más cercano me confirma que la pareja no lo va a superar», ha presagiado Kike Quintana en 'El tiempo justo'

Joaquina Dueñas

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 10:58

Hace diez meses, Alice Campello y Álvaro Morata decidían darse una oportunidad después de atravesar una grave crisis que les llevó a anunciar una separación. Terminó siendo solo un paréntesis en su matrimonio. Parecía que, tras retomar su relación, todo iba bien pero sus últimos movimientos en redes sociales han hecho saltar todas las alarmas. El futbolista ha eliminado de su descripción la frase «marido de Alice», mientras que ella ha modificado su apellido, antes «Campello Morata», para dejarlo solo en «Campello». Dos gestos que confirman que la pareja está atravesando de nuevo un momento complicado.

De momento, ninguno ha querido pronunciarse, como sí hicieron el año pasado, cuando confirmaron su ruptura a través de un comunicado en redes sociales. El objetivo es mantenerse alejados de todo el ruido mediático para intentar salvar su matrimonio. Así lo ha confirmado el director de la revista 'Semana' en el programa 'El tiempo justo', donde ha comentado que «están luchando». «Se quieren mucho. Simplemente no entienden cosas el uno del otro y se encuentra en un periodo de reconciliación que viene de la ruptura del año pasado», ha explicado.

Menos optimista ha sido su compañero de plató, Kike Quintana, quien ha precisado que si bien «no ha habido cuernos» sí que «hay una tercera persona por parte de Álvaro». «El círculo más cercano me confirma que la pareja no va a superar esta crisis y que está condenada a la ruptura», ha presagiado.

